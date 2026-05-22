Близо 400 дрехи и чанти менте иззеха в Шуменско

22 май 2026, 10:37 часа 630 прочитания 0 коментара
Служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Шумен иззеха близо 400 стоки с лого на търговски марки, обект на изключително право.

Това съобщават от ОДМВР-Шумен. След получен сигнал в следобедните часове вчера е извършена проверка в последващо претърсване в търговски обект на ул.“ Септемврийско въстание“ във Върбица, стопанисван от 64-годишен мъж.

Намерени и иззети са общо 394 артикула- якета, обувки, дънки, тениски, панталони, чанти, спортни комплекти с лога на световни марки, без съгласие на притежателя на изключителното право за ползването им за търговска дейност. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 172 Б ал. 1 от НК.

Спасиана Кирилова Редактор
