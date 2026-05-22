След глобата от 2556 евро: Прокуратурата обжалва присъдата на Петьо Еврото

Само ден след като бившият следовател Петьо Петров, по-известен като Петьо Еврото се размина със затвор и получи глоба от 2556 евро, Софийската градска прокуратура обяви, че ще протестира присъдата му пред по-горна инстанция.

От държавното обвинение съобщиха, че ще атакуват решението на Софийския градски съд, който призна Петров за виновен единствено по обвинение за документно престъпление, свързано с използване на неистински фактури и договори в периода 2019-2020 г. Според магистратите той е действал като подбудител и помагач, но въпреки това е бил освободен от наказателна отговорност и санкциониран само с административна глоба.

Съдът обаче оправда Петров по по-тежкото обвинение - за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1,3 млн. лева. Именно тази част от решението предизвика острата реакция на прокуратурата.

Обжалването

От СГП определят присъдата като "необоснована" и постановена в противоречие със закона. След като съдът изготви мотивите си, прокуратурата ще внесе официален протест пред Софийския апелативен съд с искане Петров да бъде признат за виновен по всички повдигнати обвинения и да получи по-тежко наказание.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и заради факта, че за една от най-коментираните фигури около скандалите в съдебната система наказанието на практика се сведе до глоба, по-ниска от стойността на много луксозни телефони. С решението си съдът освен това отмени мярката "задържане под стража" и свали Петров от издирване.

Паралелно с това срещу Петьо Петров продължава и друго разследване - за изнудване. Досъдебното производство досега е било спряно заради отсъствието му и обявяването му за общодържавно издирване по другото дело. След произнасянето на присъдата на 21 май наблюдаващият прокурор незабавно е разпоредил Петров отново да бъде обявен за издирване от СДВР, този път по делото за изнудване.