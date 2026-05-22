Рани от нож и мотика в капака на колата: Два скандала в Софийско

За два скандала, довели до рани от нож и повреден автомобил съобщават от ОДМВР-София.

Около 3.05 часа вчера в РУ-Пирдоп постъпил сигнал, че при възникнала саморазправа употребил алкохол мъж е нанесъл рана с нож на сина си.

Пострадалият 42-годишен мъж е транспортиран за лечение, без опасност за живота. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.2 от НК.

Около 19.15 часа на 20 май в РУ-Ботевград постъпил сигнал за възникнал скандал в с. Литаково. Изпратените на място полицейски служители установили, че в резултат на свадата 19-годишен младеж е получил порезна рана в областта на лакътя.

Също така лек автомобил е със забита мотика в предния капак. Пострадалият е транспортиран в болница и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

След бързи оперативно-издирвателни действия на криминалистите извършителят на деянието е установен и задържан в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство.

