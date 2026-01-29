Оставката на Румен Радев:

Задържаха шофьора, обвинен за вчерашната катастрофа край Телиш

29 януари 2026, 15:59 часа 167 прочитания 0 коментара
За срок до 72 часа е задържан шофьорът на товарен автомобил, обвинен в причиняване на катастрофата между селата Телиш и Горни Дъбник, при която вчера загина 58-годишен мъж. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Плевен, цитирани от БТА. Припомняме, че загиналият при катастрофата мъж е бившият кмет на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Той е лекар – анестезиолог и вчера сутринта е пътувал към Плевен, където работи в една от болниците.  От прокуратурата допълват, че 46-годишният шофьор на тежкотоварния автомобил е привлечен към наказателна отговорност. Местопроизшествието е посетено от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен и от окръжния прокурор Владимир Николов.

Извършен е оглед. Моторните превозни средства, както и полуремаркето, с наличния в него товар, са иззети за последващи действия по разследването, допълват от прокуратурата.

Как е станала катастрофата

Към настоящия момент е установено, че вчера сутринта около 07.35 часа, 46-годишният шофьор, управлявайки товарен автомобил с прикачено полуремарке по пътя I-3 Бяла –Ботевград между селата Телиш и Горни Дъбник,

Снимка БГНЕС

след ляв завой, при движение с несъобразена с пътните условия скорост - заледен пътен участък с черен лед, губи контрол над управлението, при което моторното превозно средство навлиза в насрещната лента за движение и челно удря движещия се по същото време,

на същото място, в обратна посока, лек автомобил, управляван от 58-годишния мъж. От получените наранявания в следствие на удара, водачът на лекия автомобил е починал. 

На шофьора на товарния автомобил са направени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство. Пробите са отрицателни. Шофьорската книжка на водача на тежкотоварния камион е временно отнета, посочват още от прокуратурата.

Оттам допълват, че предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд - Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение "задържане под стража".  

Спасиана Кирилова
