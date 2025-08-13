"Захарното дело" срещу Гриша Ганчев ще струва 330 хил. лв. на прокуратурата

Прокуратурата е осъдена да изплати над 330 000 лева обезщетения по т.нар. "захарно дело", по което основен подсъдим беше бизнесменът Гриша Ганчев. В продължение на повече от десет години обвиняеми и подсъдими по делото бяха Ганчев, синът му Данаил, изпълнителният директор на "Петрол" Милко Димитров, бившият футболен съдия Ичко Лозев и още четирима души. Всички бяха оправдани, с изключение на правнука на писателя Димитър Талев – Милко Талев.

Обезщетения за стотици хиляди

През 2023 г. Данаил Ганчев осъди прокуратурата да му плати 120 000 лв. за неимуществени вреди и още 59 000 лв. за адвокатски хонорари. Софийският градски съд уважи изцяло иска и дори отбеляза, че справедливото обезщетение е 200 000 лв., но Ганчев-младши е поискал по-малко. Още: След 10 г. сага: Гриша Ганчев окончателно е оправдан по "захарното дело"

Изпълнителният директор на "Петрол" Милко Димитров заведе иск за 200 000 лв. Първата инстанция му присъди 50 000 лв. за неимуществени вреди и 30 000 лв. за адвокатски разноски. Софийският апелативен съд (САС) обаче отмени това решение, увеличи обезщетението за вреди до 75 000 лв. и уважи изцяло иска за имуществени вреди в размер на 42 000 лв. Допълнително прокуратурата трябва да плати над 4 000 лв. разноски.

Десетгодишно разследване и тежки обвинения

Разследването започва през 2012 г. с обвинения за организирана престъпна група, ръководена от Гриша Ганчев, извършвала данъчни престъпления за над 700 000 лв. Според прокуратурата престъпленията са извършени чрез продажба без фактури на захар, произведена в заводите в Бургас и Девня, чрез фирмите "Симек" ЕООД, "Никдоналд Комерс" АД и "Лозев" ЕООД.

На Ганчев беше повдигнато и обвинение за закана с убийство към бившия шеф на НАП Красимир Стефанов. Обвинителният акт бе внесен в съда едва след като обвиняемите поискаха или прекратяване на делото, или внасяне на обвиненията. Още: Специализираният съд върна делото срещу Гриша Ганчев

Спор за размера на обезщетението

В процеса Милко Димитров настояваше за 200 000 лв., като посочи и нечовешките условия по време на двата месеца и половина, които е прекарал в ареста. Прокуратурата контрира, че периодът е "твърде кратък" и предложи 10 000 лв. обезщетение.

САС категорично отхвърли това възражение:

"Възражението на ответника, че този период е 'твърде кратък', граничи с цинизъм, още повече като се съобрази и личността на ищеца, включително чистото му съдебно минало", пишат съдиите.

Апелативният съд отбелязва, че престоят в ареста е причинил сериозни страдания и е унижил човешкото достойнство на Димитров. Съдът приема и че тежките обвинения са държали ищеца в несигурност и страх от несправедливо осъждане в продължение на десет години – "изключително дълъг период за един човешки живот". Още: Повдигнаха три обвинения на Гриша Ганчев

Относно адвокатските хонорари САС не приема тезата за прекомерност:

"Разходите за 7 години съдебна фаза на наказателното производство не надхвърлят разумния размер, предвид вида и тежестта на обвинението и необходимите усилия за защита", се казва в решението.

След решението на апелативния съд прокуратурата трябва да плати на Милко Димитров общо над 120 000 лв. Заедно с обезщетенията на Данаил Ганчев и Ичко Лозев сумата, която държавното обвинение дължи по "захарното дело", вече надхвърля 330 000 лв.

Решението на САС не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.