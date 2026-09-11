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Заради пожар: Обявиха частично бедствено положение в Димовци, има изгорели къщи в селото

11 септември 2026, 21:42 часа 1219 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради пожар: Обявиха частично бедствено положение в Димовци, има изгорели къщи в селото

Няколко къщи изгоряха при голям пожар в село Димовци до Стара Загора. Няма пострадали хора. Пожарът се разпространи бързо и навлезе в боровата гора. През целия следобед 7 екипа на Пожарната и военен хеликоптер се борят с огнената стихия. Обявено е частично бедствено положение.

Обстановката остава сложна, но няма опасност за населеното място. По-рано днес огънят обхвана няколко къщи, пристройки към сгради и селскостопански дворове. Хората са своевременно изведени от домовете си. Беше задействана и системата BG Alert, но никой в населенето място не е получил предупреждение за огъня.

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Заради вятъра пламъците са се прехвърли в боровата гора. Именно там гори в момента с пълна сила, а два хеликоптера, десет противопожарни автомобила, доброволци и горски служители се борят с огнената стихия.

"Първите екипи на полицията, които дойдоха, минаха по всички къщи и вили. За наша радост намерихме заспали деца, възрастни хора, които бяха по къщите си. Всички те са изведени и по-скоро ситуацията към този момент - не разполагаме с информация да има в постройките и във сградите хора. Надявам се, организацията, която беше създадена, повече от 10 полицейски екипа, включително мотори. Действително, организацията е много-много на ниво и не смятам, че ще допустим грешки на терен да се случат и да пострадат хора", каза за БНТ Кънчо Папазов, кмет на Гурково.

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Очаква се да пристигне тежка техника, която да направи просеки около населенето място, въпреки, че в момента няма непосредствена опасност за селото. Все още е много рано да се каже каква е причината за пожара. Това, което се знае неофициално, е, че огънят е тръгнал от сливова градина, но в крайна сметка разследващите ще започнат разследване след потушаването на стихията.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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