Нова измама: Хора теглят кредити и ги превеждат на фирми срещу комисионна, но погасителните вноски спират

Има нови схеми за измами за милиони левове, при които мними инвестиционни компании прилъгват хора да теглят кредити и да им ги предоставят срещу 10% комисионна с ангажимент да покриват погасителните месечни вноски, но след като усвоят парите, тези вноски спират и жертвите задлъжняват сериозно.

За тази серия измами с банкови кредити разказа главен инспектор Златка Панингова, началник сектор "Измами" към Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).

Става въпрос за хора, изтеглили десетки и стотици хиляди левови потребителски кредити от различни банки в един ден.

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Миналата година в журналистическо разследване свидетел разказа как негов приятел му споделил, че си отворил фирма за кредити и че фирмата инвестира с пари и ако той изтегли кредити, ще получи 10% комисионна. С техен човек го изпратили в няколко банки, като го одобрили в един ден 3 банки. Изтеглил и превел парите - съответно 18 000 лв, 20 000 лв и 60 000 лв. Компанията погасила по-малките му кредити, но за останалия заем от 65 000 лв започнали да не плащат вноските. Така свидетелят и други хора по същата схема задлъжнели.

Хората предали парите на двама души, които към днешна дата са арестувани. Те им обещавали да им изплатят кредитите срещу 10% комисионна. След няколко месеца обаче плащанията спрели.

Предложението за схемата дошло от фирма за кредити, собственост на двама бизнесмени - мъж и жена. Днес те са в ареста. Те отричат вина и обвиняват бивш управител на фирмата, който обаче твърди, че е също е потърпевш и е свидетел срещу семейството.

Според разследващите досега от различни банки са изтеглени над 5 млн. лв под формата на кредити на името на над 30 души.

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Вредите от непогасените заеми възлизат на близо 2 млн. лв. Съдът приема, че има достатъчно доказателства за вреда с голям мащаб.

Нов вариант на схемата

"Фирмата, явяваща се инвестиционен посредник, прикрива зад легалната си дейност нелегална такава. Тя набира инвеститори - хора без собствен капитал, които могат да изтеглят лесно кредити", обясни Панингова.

Тя добави, че има сходна схема, по която полицията работи, но там контактът се осъществява чрез обяви на обществени места.

"Там жертвите са хора с лоша кредитна история и им се обещава обединяване на кредитите или теглене на нов кредит, като комуникацията се води само по телефон, а се осигурява шофьор, който да вземе жертвите, като ги развежда до банкови и небанкови институции, където те в рамките на ден-два усвояват кредити. Хората с лоша кредитна история въвличат в схемата човек с чисто кредитно досие, за да бъдат одобрени. След това парите се прехвърлят по сметка на дружеството с 10% комисионна, а на жертвите се обещава, че няма да имат ангажимент за погасяване на кредитите", обясни още тя.