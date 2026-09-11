Хванаха подпалвачите на 12 коли в София

Двама мъже са задържани за запалването на 12 коли в столичнте съседни квартали "Лагера" и “Хипотдрума“. Те са били арестувани в кв. "Славия", разказаха пред “24 часа“ техни съседи. Комшиите обясниха, че акцията на криминалистите от 6-о РУ е била вчера. Те разбрали, че става дума за запалените коли. Още: Умишлен палеж? Какво се знае за изгорелите коли в два столични квартала

Автомобилите пламнаха в нощта срещу сряда, като 6 от колите бяха в малка уличка в "Лагера", а другите - в кв. "Хиподрума". От СДВР потвърдиха, че има двама задържани. Очаква се полицията да даде още информация. Още: Изгоряха като факли: Палежи в два столични квартала унищожиха много автомобили (ВИДЕО+СНИМКА)