Кабинетът "Радев":

Хванаха подпалвачите на 12 коли в София

11 септември 2026, 10:46 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хванаха подпалвачите на 12 коли в София

Двама мъже са задържани за запалването на 12 коли в столичнте съседни квартали "Лагера" и “Хипотдрума“. Те са били арестувани в кв. "Славия", разказаха пред “24 часа“ техни съседи. Комшиите обясниха, че акцията на криминалистите от 6-о РУ е била вчера. Те разбрали, че става дума за запалените коли. Още: Умишлен палеж? Какво се знае за изгорелите коли в два столични квартала

Автомобилите пламнаха в нощта срещу сряда, като 6 от колите бяха в малка уличка в "Лагера", а другите - в кв. "Хиподрума". От СДВР потвърдиха, че има двама задържани. Очаква се полицията да даде още информация. Още: Изгоряха като факли: Палежи в два столични квартала унищожиха много автомобили (ВИДЕО+СНИМКА)

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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