Радар за икономика: Най-важните новини на 11 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 11 септември 2026 г.

Нова линия на бедност, коледни добавки и ранно завръщане на работа след майчинство: Говори социалният министър

За следващата година се подготвя социален пакет, насочен към семействата - „семеен пакет плюс“. Това заяви в предаването „Още от деня“ по БНТ министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. „Правя пакет, тъй като бях обещала в предишния рунд на бюджетната процедура за 2026 година, че за следващата година ние ще имаме социален пакет, който аз съм нарекла „семеен пакет плюс“, който е обвързан както със семейните помощи и подкрепящи плащания за всички семейства, които се ползват от тях, така и с майчинството, така и с данъчни облекчения за работещите родители, за да може да остават по-голяма част от техните доходи в семейството и да могат да разгърнат своя потенциал,“ каза тя.

Още: Нова линия на бедност, коледни добавки и ранно завръщане на работа след майчинство: Говори социалният министър

"Не отпада нито една защита на потребителя": От ПБ обясниха новите правила за бързите кредити

Целта на промените е защитата на потребителите. Това, което целим с този законопроект, е наистина да предотвратим всички некоректни практики в този бранш. Това каза депутатът от "Прогресивна България" и член на Комисията по бюджет и финанси Здравко Марков относно подготвяните законови промени за бързите кредити. По думите му на хартия правилата изглеждат по един начин, но на практика потребителите често плащат значително повече заради различни допълнителни такси.

Още: "Не отпада нито една защита на потребителя": От ПБ обясниха новите правила за бързите кредити

Пазаруването онлайн става още по-скъпо: ЕС въвежда поредна нова такса

Пазаруването онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Тя ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. "Тази допълнителна такса е предвидена, за да покрие разходите на митниците по обработване на пратките с ниска стойност до 150 евро. Тя ще трябва да покрива разходи за софтуер, за служители и всичко, което е свързано с обработването на такива пратки", обясни адвокат Валентин Савов в ефира на Нова нюз.

Още: Пазаруването онлайн става още по-скъпо: ЕС въвежда поредна нова такса

Снимка: БГНЕС

Еврото удари седмично дъно, слезе под важна граница спрямо долара

След като на 4 септември курсът на еврото падна до седмично дъно спрямо щатския долар - 1,1601, единната европейска валута сменя постоянно посоката. На 9 септември бе записан седмичен рекорд от 1,1648, след което не спират пиковете и спадовете. Курсът обаче днес падна под психологическата граница от 1,16 спрямо американската валута. На 11 септември еврото е на нива, които са по-ниски спрямо тези от предишния ден.

Още: Еврото удари седмично дъно, слезе под важна граница спрямо долара

Цените на петрола на път да приключат седмицата над 100 долара за първи път от близо 4 месеца насам

Цените на петрола се повишиха в петък, 11 септември, и двата основни индекса са на път да приключат седмицата над 100 долара за барел за първи път от средата на май. Контекстът около този своеобразен рекорд в последните 4 месеца е, че зачестилите атаки по ключови морски маршрути в Близкия изток подхранват опасенията от продължително прекъсване на доставките. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 81 цента до 108,44 долара за барел в началото на азиатската търговия, но към 13:15 ч. наше време имаше вече бе претърпял спад до 103,95 долара.

Още: Цените на петрола на път да приключат седмицата над 100 долара за първи път от близо 4 месеца насам