Поредно заседание по делото „Сияна“, близки излизат на нов протест

12-ото съдебно заседание по делото "Сияна" ще се проведе на днес (11 септември) от 10:00 часа в Окръжния съд в Плевен. Обвиняем за тежката катастрофа, която стана на 31 март 2025 г. на пътя Бяла – Ботевград в района на Телиш е Георги Александров. При инцидента загина 12-годишната Сияна, а нейният дядо получи телесни повреди. Час преди това пред Съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост.

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До момента са проведени 11 открити съдебни заседания. Разпитани са свидетелите, посочени в обвинителния акт, както и допълнително поискани от страните свидетели. Разпитана е и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

По делото са извършени и множество съдебно-следствени действия.

Защитата на подсъдимия три пъти е искала промяна на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека. Исканията са били направени в разпоредителното заседание, както и в съдебните заседания на 17 февруари и 14 май 2026 г. И трите пъти съдът ги е отхвърлил.

Към момента Георги Александров остава с най-тежката предвидена от закона мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Предстои изготвянето на комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Към 10 септември заключението по експертизата все още не е постъпило в деловодството на съда, информираха от там.