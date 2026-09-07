Гъст дим: Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"

Пожар гори на незаконно сметище в столичния кв. "Филиповци". Сигналът в пожарната е подаден около 3 часа през нощта. На място има 3 екипа на пожарната. Има задимяване в район „Люлин“ и в голяма част от София.

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Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си, информира във Facebook кметът на столичния район "Люлин“ Георги Тодоров. Той обръща внимание, че задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания. Той добави, че е в контакт с областния управител на София за координиране на действията.

Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадал е един човек, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР.

Противопожарните екипи са реагирали на 269 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 45 пожара, от които 14 в жилищни сгради, седм в спомагателни, временни или паянтови постройки, осем в транспортни средства, три в горски масиви; три в селското стопанство и пет в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 181 пожара, от които 124 в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища и 49 в отпадъци.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи в транспортни средства и 28 техническа помощ.

Регистрирани са 12 лъжливи повиквания.