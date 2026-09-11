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Атанас Пеканов: България ще има много добър резултат по ПВУ

11 септември 2026, 22:31 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Атанас Пеканов: България ще има много добър резултат по ПВУ

Крайният резултат по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде много позитивен, много успешен. Това заяви в студиото на "Панорама" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, от 50% крайният резултат ще бъде над 90%. "Когато дойдохме през май месец, бяха застрашени, знаете, и това е публична информация, 367 милиона евро заради решението миналата година на кабинета „Желязков“ да, както аз казвам, да опука антикорупционната комисия, да сложи свои хора, с които да я използва, да злоупотреби с нея. Смятам, трябваше и да върнем още 140 милиона, между другото. Значи 500 милиона щяха да бъдат загубени", обясни Пеканов.

Част от реформите се случиха буквално в първите седмици на кабинета заради волята на премиера да действаме по линия на върховенството на закона, не с някакви измислици от нас, а с тези препоръки, които Европейската комисия е отправила към държавата, допълни Пеканов.

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"Освен това беше завършена много трудна реформа в сферата на държавния служител.Цяло лято не сме почивали. Реформата на ВиК сектора — всички общини, не всички общини, но някои общини скачаха срещу нея, бяха недоволни. Успяхме с МРРБ, МОСВ, председателят на парламента, да намерим вариант и да убедим Европейската комисия да я приемем по начин, който е по-щадящ. Това ще спаси парите и това са стъпки, които, да, ние сме приели. Няма какво да се срамуваме да го кажем", заяви вицепремиерът.

Правителството става по-силно всеки един ден, допълни Пеканов. "Изпълнителната власт вече не се командва от Борисов, Пеевски и кръговете зад тях. Премиерът го спомена преди няколко седмици. Части от опозицията реагираха с критики. Ние не сме казали, че сме променили цялата олигархия. Но там, където можем, изпълнителната власт и Народното събрание да... достъпът на тези кръгове е прекъснат", каза още вицепремиерът.

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Фокус е икономическото развитие на държавата. И тук трябва да поздравя вицепремиера Пулев. Той почти всяка седмица води делегации, инвеститори, за които това да има едно правителство с по-дълъг хоризонт, с перспектива, с мнозинство, да променя закони, да подобрява средата, да гради инфраструктурни проекти е ключово.

"Подпомагаме най-високотехнологичните компании. За това подписахме меморандум с българската компания EnduroSat за изграждане на голям развоен център на територията на индустриална зона в момента на Дубославци. В същото време тази седмица бяхме с премиера в Париж. В Елисейския дворец е подписан меморандум между тази българска компания EnduroSat и френска такава компания за изстрелване на ракети, така че Европа да изстрелва ракети със сателити, произведени в България", каза още Пеканов.

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вицепремиер План за възстановяване ПВУ Атанас Пеканов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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