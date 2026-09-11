Хората на Любо Пенев показаха характер! С човек по-малко Локо Сф шокира Черно море на "Тича"!

Черно море пропусна да стигне до едва втория си успех от началото на сезона, след като допусна обрат от 2:0 до 2:2 срещу Локомотив София на "Тича". Варненци имаха комфортна преднина на почивката, а гостите останаха и с човек по-малко, но въпреки това хората на Любослав Пенев показаха характер и направиха впечатляващ обрат през второто полувреме, за да си тръгнат с точка. Резултатът оставя Черно море в долната част на класирането на Първа лига.

10 от Локомотив София върнаха два гола пасив срещу Черно море във Варна

Домакините започнаха силно и поведоха още в 6-ата минута. Георги Лазаров намери Селсо Сидней, който остана очи в очи с вратаря и не сбърка за 1:0. В 36-ата минута Черно море удвои. След изпълнение на корнер вратарят на Локомотив Мартин Величков не се намеси добре, а Идрис Бунаас се възползва и с глава направи 2:0.

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Ситуацията за столичани изглеждаше още по-тежка в добавеното време на първата част. Божидар Кацаров получи директен червен картон за опасно влизане с бутоните в главата на вратаря Томов и Локомотив остана с десет души.

Въпреки числения си пасив обаче гостите не се предадоха. В 64-ата минута Анте Аралица намали след центриране на Спас Делев от корнер, а 13 минути по-късно Димитър Костадинов завърши добре организирана атака за 2:2.

До края Локомотив дори имаше възможности да стигне до пълен обрат, но Костадинов и Хорхе Падиля не успяха да реализират. Така Черно море остава с 5 точки, докато Локомотив София събра 4, а "железничарите" записаха четвъртото си равенство от началото на първенството.

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