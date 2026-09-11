С дружни усилия: Огнеборци, горски и доброволци спасиха стотици декари гора край Белинташ (СНИМКИ)

В 11:00 часа в петък е постъпва сигнал за горящ автомобил в гората над село Врата, в близост до местността Белинташ. Пламъците бързо се прехвърлят върху растителността и огънят навлиза в иглолистната гора. В такава ситуация всяка минута е решаваща.

На място незабавно пристигат два пожарни автомобила и екипа на РСПБЗН Асеновград. Огнеборците се изправят пред труден терен и реална опасност огънят да обхване огромна горска територия.

Но този път пламъците срещат не само пожарникари. В битката се включват служители на Държавно горско стопанство – Асеновград и множество доброволци. Рамо до рамо, с професионализъм, смелост и упоритост, всички се изправят срещу стихията.

Огънят унищожава около 1 декар иглолистна гора, но благодарение на бързата и професионална реакция са спасени стотици декари горски територии. В 19:00 часа пожарът е ликвидиран.

„Осем часа борба с огъня. Осем часа, в които професионализмът, смелостта и човешката солидарност доказват, че когато всички действат заедно, гората може да бъде спасена. Зад всеки спасен декар стоят хора. Зад всяка победа над огъня стоят смелост, професионализъм и екип. Поклон пред труда на огнеборците от РСПБЗН – Асеновград, пред служителите на Държавно горско стопанство – Асеновград и пред всички доброволци, които застанаха рамо до рамо срещу огъня“, написаха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив.