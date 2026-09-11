Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода

Георги Александров, подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, остава в ареста. Окръжният съд в Плевен не намери нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката му за неотклонение „задържане под стража" в по-лека. По делото вече над 7 месеца не е изготвена комплексната експертиза, която съдът назначи. Близки на момичето настояват за справедлив процес. Автотехническият експерт Божидар Илиев се яви в окръжния съд в Плевен, но съдебният лекар не.

В съдебната зала стана ясно, че от назначената на 17 февруари комплексна експертиза е готова само автотехническата, съдебно-медицинската още не е изготвена и по тази причина общото заключение не може да бъде предоставено на съда. Заради забавянето по-лека мярка за неотклонение поиска подсъдимия Георги Александров. Прокуратурата и частното обвинение възразиха.

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„Смятам, че експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода. Това, което предрекох, ако помните, още преди няколко месеца. Така че се надявам съдът да не се допусне това безобразие, защото има безспорни доказателства, че обвиняемият Георги Александров е извършител на деянието, за което е обвинен, и не е нужна автотехническа експертиза, за да остане той зад решетките“, заяви бащата на Сияна Николай Попов.

Защитникът на Георги Атанасов пък видя рекорд в случилото се. „Експертиза и днес няма, срокът за подготвяне на това заключение вече е прецедент в българското право, аз не знам дали не сме някакви рекордьори в по-широк аспект. 1 и 6 месеца е период, говоря за времето, което е изминало от датата на произшествието и е достатъчно да се подготви и да се защити научна степен, все пак експертите боравят с готови формули, методики, които би трябвало да бъдат до тяхно въоръжение“, каза адвокат Явор Нотев.

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Той настоя, че година и половина зад решетките е прекомерно дълъг срок за подсъдимия. Протестът пред съдебната палата, обаче, видя липса на справедливост за жертвите, а не за подсъдимите. Тук дойдоха и бабата и дядото на футболиста Мишо, загубил живота си от катастрофа между ТИР и кола на магистрала „Тракия“ край Ямбол през лятото. „Искаме справедливост за децата. За нашите деца и за Сияна, които са убити на пътя несправедливо“, каза Нина Цветанова.

Съдът насрочи 13-то заседание по делото. Тогава би трябвало вещите лица да представят заключенията си, за да може „Темида“ да отсъди дали и за какво е виновен Георги Александров.

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