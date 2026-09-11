Как дете приспа 10 кучета, прасе, 2 котки и петел: Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
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Една приспивна песен за малката сестричка. Но заспалите се оказаха много повече:
#animals #animalvideos #funnyanimalvideos #funnyanimals pic.twitter.com/0fxQiS6037— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) September 2, 2026
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