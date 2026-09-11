Родила преди часове жена се хвърли от 4-ия етаж на болница в Пловдив

Родила преди часове жена на възраст около 30-35 години се е хвърлила от четвъртия етаж на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Трагедията се е разигралала в следобедните часове на 10 септември, а жената е починала на място. Според информациите младата жена е била родом от София, но живеела в града под тепетата.

Подробности за трагедията

Първоначално тя е постъпила в Окръжна болница в Пловдив, където е родила. След това, според непотвърдена информация, се е разразил скандал с бащата на новороденото дете, който не искал да припознае рожбата си. Според информация на БГНЕС, по неизвестни до момента обстоятелства се е стигнало до инцидент, при който младата майка е паднала по стълбите в болницата и е получилала травми по главата, които наложили лечение.

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Те била пренасочена към УМБАЛ "Св. Георги" и се наложило да бъде настанена в клиниката по лицево-челюстна хирургия. Няколко часа след това, жената скочила от четвъртия етаж на болничното заведение. На място пристигнали полицаи и медици. Смъртта на родилката била констатирана, а тялото било откарано в Съдебна медицина. Работата по случая продължава. Не е ясно какво точно е подтикнало младата майка да сложи край на живота си, предава БГНЕС.