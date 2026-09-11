Защо ЦСКА 1948 уволни треньора: Алвеша говори за раздялата с "червените"

Бившият треньор на ЦСКА 1948 Александър Александров – Алвеша разкри как се е стигнало до раздялата му с клуба. Специалистът обясни, че решението е било взето след загубите от Септември и Левски, които са довели до загуба на важни точки. По думите му двете страни са разговаряли и са стигнали до решение да прекратят съвместната си работа.

Загубите от Септември и Левски доведоха до уволнението на Александров

"След загубите от Септември и Левски се разделихме по взаимно съгласие, клубът реши да продължи с друг треньор. Загубихме важни точки и след разговор взехме решение да се разделим", заяви Алвеша пред Dsport.

Той обаче подчерта, че според него представянето на ЦСКА 1948 под негово ръководство е било добро. Отборът записа пет победи, а наставникът отчете и достойното представяне на "червените" в европейските турнири.

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"И аз мисля, че отборът игра добре и миналия сезон, и този сезон. Записахме пет победи с добра игра, в Европа се представихме достойно", коментира специалистът. Александров призна, че не знае какви са били конкретните планове на ръководството, но приема решението.

"Явно ръководството има други планове или просто не е било доволно"

"Явно ръководството на ЦСКА има други планове или просто не са били доволни и решихме да се разделим. Аз им благодаря за шанса, който ми е даден и мисля, че го използвах. Отборът досега не е ставал втори, завършихме с добра игра и смятам, че под мое ръководство отборът се представи доста добре."

Раздялата с ЦСКА 1948 слага край на осемгодишния престой на Алвеша в клуба. Той прекара пет години като футболист, а след това още три като треньор в различни формации. "Имам приятели, много са ми дали и аз много съм дал на този клуб, така че аз оставам изцяло с позитивни емоции за ЦСКА 1948. Времето ще покаже какво ще се случи", завърши той.

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