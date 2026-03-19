„Божията билка“: Една чаена лъжичка понижава холестерола и помага на черния дроб

Това малко черно семе (nigella sativa) е ценено в традиционната медицина по целия свят от векове. Нарича се „Божията билка “, споменава се в древни религиозни писания и мнозина вярват, че една чаена лъжичка на ден може да допринесе за по-добра функция на черния дроб, храносмилането и здравето на кръвоносните съдове.

Природните средства, използвани от хиляди години, отново са в светлината на прожекторите, а сред тях се откроява растение, известно като черен кимион. Семената и маслото му се използват в народната медицина в Близкия изток, Азия и Средиземноморието, където е ценено като мощен природен съюзник за здравето.

Черният кимион често е наричан „билката на боговете“, защото се споменава в древни записи и религиозни текстове, а през цялата история е бил част от много традиционни рецепти за укрепване на тялото. Днес много хора го използват като естествено средство за справяне с висок холестерол, храносмилателни проблеми и за повишаване на имунитета.

Какво всъщност е черен кимион?

Черният кимион е растение, чиито малки тъмни семена имат интензивен, леко пикантен вкус. Използва се в храната като подправка, но също и като хранителна добавка под формата на масло или смлени семена.

Популярността му нараства бързо през последните години, тъй като многобройни проучвания показват, че съдържа активни вещества, които могат да имат положителен ефект върху организма.

Защо се нарича „Божията билка“?

През цялата история черният кимион е бил известен като билка, която укрепва тялото и помага при различни заболявания. В много култури той е бил смятан за символ на здраве и дълголетие.

В традиционната медицина се използва за:

– регулиране на нивата на холестерола

– по-добра чернодробна функция

– намаляване на подуването на корема и подобряване на храносмилането

– повишаване на имунитета

– подпомагане на здравето на кръвоносните съдове

Поради богатството си на антиоксиданти и натурални масла, той се смята за една от най-ценните билкови хранителни добавки.

Как се използва най-често?

Най-лесният начин да се консумира е по една чаена лъжичка семена или масло от черен кимион дневно. Много хора го добавят към кисело мляко, салати или смутита, докато маслото често се приема самостоятелно.

Важно е да се отбележи, че се използва умерено, като допълнение към здравословното и разнообразно хранене.

Защо е отново популярен днес?

Във време, когато все повече хора търсят естествени начини за укрепване на тялото, черният кимион отново е на фокус. Лесната му употреба и дългата му традиция го правят една от най-търсените естествени хранителни добавки.

Въпреки че не може да замести медицинската терапия, мнозина го използват като част от здравословни навици, които помагат на тялото да остане силно и устойчиво.