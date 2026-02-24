11 знака, че получавате небесни послания

Чувствате топлина и комфорт, като любяща прегръдка. Чувствате се в безопасност, дори и да сте предупредени за опасност. Някои отличителни характеристики могат да ни помогнат да разпознаем истинското ангелско преживяване и да го различим от въображението и фантазията. Те идват до нас чрез сетивата ни: зрение, слух, мисли и чувства. Всички ние получаваме ангелски послания чрез тези сетива.

Ангелски послания

Известно е, че децата са по-способни да виждат и чуват ангели от средностатистическия възрастен. Защо е така?

Още: Ако виждате това ангелско число, Вселената има послание към вас

Основната причина е, че децата не са обременени с рационализация, не ги интересува дали ангелът и неговото послание са реалност или фантазия. Те просто се наслаждават на преживяването, без да поставят под въпрос неговата достоверност.

Може би затова проучване на д-р Уилям Макдоналд (Университетът на щата Охайо) установи, че децата имат по-очевидни психически преживявания от всяка друга възрастова група.

Ние – възрастните сме толкова обременени и винаги се чудим дали не си измисляме ангелско присъствие и поради това често пропускаме истинско божествено напътствие!

Още: 7 знака, че най-накрая сте преминали тест на Вселената

Ако можехме отново да бъдем деца и за известно време да се откажем от съмненията, бихме могли да се насладим на по-дълбоко и по-богато преживяване на Бога и ангелското царство.

Въпреки това, мозъкът ни на възрастни често се нуждае от доказателства.

Искаме гаранции, че животът ни наистина ще се подобри, преди да напуснем работа и да станем самонаети или да напуснем града, в който сме израснали.

За щастие, някои отличителни характеристики могат да ни помогнат да разпознаем истинското ангелско преживяване и да го различим от въображението и фантазията.

Те ни се появяват чрез нашите четии божествени сетива: зрение, слух, мисли и чувства. Всички ние получаваме ангелски послания чрез тези сетива.

Още: 4 скрити признака на жени с рядка духовна сила

Всеки от нас обаче има едно основно сетиво, върху което се фокусира.

11 знака за ангелско послание

Емоционално или физическо „чувство“ е начинът, по който повечето хора ще преживеят своите ангели. Когато не сте сигурни дали наистина сте преживели ангелско посещение или сте получили ангелско послание, ето 11 знака, които можете да проверите след среща.

Ще забележите, че тези срещи са подобни на знаци от нашите близки, които са напуснали тялото, опитвайки се да общуват с нас.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 11 февруари

1. Чувствате топлина и комфорт, като любяща прегръдка.

2. Чувствате се в безопасност, дори и да сте предупредени за опасност.

3. Усещате миризма на цветя или аромат, който е харесвал вашият починал близък.

4. Забелязвате вдлъбнатини по дивана или леглото, сякаш някой току-що е седнал до вас.

Още: Родените през тези 4 месеца ще преживеят духовно пробуждане през февруари

5. Въздушното налягане или температурата в стаята се променят.

6. Усещате докосване по главата, косата или раменете си.

7. Чувствате се сънливи или хиперактивни след ангелско посещение.

8. Имаш впечатлението, че всичко е истинско.

Още: Защо хората с високи вибрации плашат токсичните хора – и как работи това

9. Постоянно чувствате, че трябва да направите определена промяна в живота си или определена стъпка.

10. Чувствате се сякаш починал любим човек е до вас.

11. Чувството е естествено, сякаш преживяването идва при вас безпрепятствено.

Вместо да се съмнявате в способността си да се свързвате с ангели, помислете колко послания вече сте получили от Небето и как можете да подобрите тази връзка още повече.