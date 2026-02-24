Росица Матева: И на тези избори няма да има еднакви паравани за гласуване във всички секции

И на тези избори няма да има стандартизирани паравани за гласуване във всички секционни избирателни комисии, каза в "Лице в лице" говорителят на ЦИК Росица Матева. "Буквално преди да дойда в студиото получихме писмо от служебния премиер Андрей Гюров, че параваните за гласуване са елемент от оборудването на секционните избирателни комисии и те са отговорност на общинските администрации. Това е отговорът, който получавахме от всички предходни Министерски съвети от 2022 г. до момента", каза Матева.

„Този диалог го водим от декември 2022 г. До момента не сме срещнали разбирането, че трябва да бъде възложено централизирано от Министерски съвет“, обясни тя. „ЦИК преди всеки вид избор има такова задължение да изпрати на МС проекти на решения за изработване на изборни книжа, както и за осигуряване на материали за районните и секционните избирателни комисии, които трябва да бъдат съгласувани с МС. Решенията какви да бъдат се взимат от ЦИК. В нашите решения сме определили и размерите, на които трябва да отговарят тези паравани", посочи още Росица Матева.

"Всеки път ЦИК е настоявала пред съответния МС да бъдат изработени паравани и да бъдат осигурени за секционните комисии. Този въпрос все още не е решен", допълни тя.

Матева уточни, че преди да получат отказа, е получила уверението на Андрей Гюров, че ще направи всичко възможно и ще бъдат изработени такива паравани по размерите, които ЦИК е предложила в своето решение.

По думите ѝ част от общините са си изработили и доставили такива паравани, но те са много малка част от 265-те общини в страната.

Видеонаблюдението

Видеонаблюдението също е отговорност на МС. До момента осигуряването на видеонаблюдение е възложено на „Информационно обслужване“ и дали ще остане е решение на МС.

"Материално-техническото обезпечаване на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт - химикалките, параваните, кутиите за гласуване, листовете хартия и изборните книжа и т.н.", уточни говорителят на ЦИК.

От ЦИК също така са предложили на МС да бъдат доставени на секционните избирателни комисии два различни по цвят чувала, за да може в единия да бъдат прибрани изборните книжа, а в другия да бъдат прибрани останалите материали като химикали, хартия за опаковане и т.н. Причината е да не се случи отново бюлетини да попаднат в грешния чувал поради грешка на секционните избирателни комисии, посочи Матева.