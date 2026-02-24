„За малко да ти счупя пръста!“ Епична битка за надмощие в играта „Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Всички имаме доза спортна злоба в кръвта си. Но е въпрос на спортсменство тя да остане в рамките на допустимото и да не влияе негативно на играта. Още по-малко пък на здравословното състояние на противника. Е, в последния епизод на „Точно попадение“ спортният журналист Стефан Йорданов спази тези условия. Или поне се постара. Играта „Кой съм аз“ за пореден път доказа, че може да изкара наяве невиждани до момента страни, дори на опитни играчи.

Стефан беше решен да натисне бутона първи

В последното издание на играта „Кой съм аз“ спортните журналисти Николай Илиев, Янко Станков и Стефан Йорданов имаха на разположение четирима играчи и трябваше да познаят за кой отбор са играли. Напрежението се покачи още в първите минути когато Стефан показа една своя страна, която досега не бяхме виждали – спортната злоба. Той се впусна да натисне бутона така, както Мохамед Салах се впуска към наказателното поле при контраатака на Ливърпул.

Още: Спортни журналисти не могат да познаят национал от САЩ ’94: пълен ужас в играта „Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Битката за надмощие в играта за малко не доведе до контузия

На екрана едновременно се появиха Димитър Бербатов, Чичарито, Кай Хаверц и Хакан Чалханоглу. Николай Илиев и Стефан Йорданов едновременно посегнаха към бутона и сякаш го натиснаха по едно и също време. Стефан даде верния отговор още преди да се разбере дали той е натиснал първи – Байер Леверкузен. Николай се пошегува, че ще му остави точката, тъй като се знае, че ще му е последна.

Но въпреки хумора Илиев очевидно изпитваше някакво физическо неудобство. И тогава Стефан си призна: „За малко да ти счупя пръста от бързане!“ Дали всичко беше наред след инцидента и допусна ли Стефан Йорданов обрат в играта „Кой съм аз“, можете да видите в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

Още: Уж тесен специалист на тема Левски, а не позна настоящ играч на "сините": Фалстарт в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)