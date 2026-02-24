CLWD: Новото пространство в София за всякакъв тип културни събития, което задава ритъма на града

В сърцето на София вече отвори врати едно ново пространство, което задава истинския ритъм на градската култура. CLWD събира изкуство, бизнес и градски дух и превръща всяко събитие в преживяване, което остава в спомените. Една дневна конференция може лесно да се трансформира във вечерно парти, изложбата – в нетуъркинг среща, а всяка програма носи свой собствен характер.

С професионално озвучаване, впечатляващ светлинен дизайн и гъвкава структура в CLWD, всеки има свободата да създава атмосферата, която иска – от стилна и минималистична до истинска артистична експлозия. Това е място, което наистина диша с идеите на хората и позволява всяко събитие да остави своя траен отпечатък.

През деня CLWD приема конференции, уъркшопи и презентации, а вечер се превръща в сцена за концерти, стендъп, изложби и социални събирания. Гъвкавата му структура дава гаранция, че всяко преживяване ще има собствено лице и то точно в центъра на града. С отворена програма за нови партньорства и събития през 2026 г., CLWD е локацията, където креативността и бизнесът се срещат успешно, а всяко събитие оживява по свой начин. Остава само едно – да измислите повода, защото мястото вече е ясно.

За повече информация или за да запазите CLWD Space за ваше събитие, пишете на: info@clwd-space.com.