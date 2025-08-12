13 август: Задължително направете това на празника утре преди залез слънце

Утре, 13 август, е празникът на свети монах Максим Изповедник в православния календар. Ето какво трябва и не трябва да се прави на този празник. Най-важното е всеки да направи точно определено нещо преди залез слънце.

Какво трябва да направите утре, 13 август?

Преподобният Максим Изповедник е почитан като небесен покровител на студентите, богослови и проповедници – всички, които се стремят да познаят Божията истина и да ѝ служат. Към този светец се обръщат за подкрепа в ученето, укрепване на вярата и духовно просветление. В народната традиция този ден е посветен на молба за прошка и избавление от обиди – вярва се, че ако не се освободите от горчивината на сърцето си преди залез слънце, тя може да измъчва душата ви до последния ви дъх.

Максим Изповедник (ок. 580–662 г. сл. Хр.) е християнски аскет, богослов и подвижник, признат в православната и католическата традиции като велик духовен подвижник и учител на църквата. Роден е във Византия, вероятно в град Константинопол, в просто семейство.

Първоначално Максим е бил светски чиновник и дори е заемал доста висока позиция в императорския двор. Постепенно обаче изоставя светския живот в името на духовния аскетизъм. Полага монашески обети и става ученик на монах Йосиф Писидийски.

Максим получил титлата „Изповедник“, защото смело издържал преследване заради богословските си възгледи по време на управлението на император Констанс II. Максим активно се противопоставял на монофизитството и монотелетизма, ереси, които изопачавали християнското учение за природата и волята на Христос.

Заради богословските си убеждения той е измъчван и изпратен в изгнание в Северна Африка, където умира в изгнание.

Неговите произведения съдържат дълбоки философски и мистични размисли, те са свързани с традицията на неоплатонизма и християнския мистицизъм.

Народни поличби и забрани за 13 август

Сред нашите предци е имало интересни поличби за времето и реколтата, свързани с този празник. Ако на 13 август е ясна и безоблачна нощ, есента ще бъде топла и суха. Сутрешната роса на 13 август означава богата реколта. Ако на този ден вятърът духа от юг, очаквайте топло време.

Църквата категорично осъжда злословието, подлостта, клюките, клеветата, завистта и алчността, както и всяко желание за отмъщение или отчаяние. Тя призовава да не затваряме сърцето си за помощ и милост, защото отказът да подкрепим ближния е неприемлив.

