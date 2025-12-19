Тези май не са особени майстори: ЦСКА 1948 прави голяма чистка през зимата

Вторият в Първа лига ЦСКА 1948 обяви, че със сигурност ще се раздели с 4-ма футболисти през зимната пауза. Футболистите, които напускат клуба са Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман. Бузон прекара първата част от сезона под наем в подвизаващият се във Втора лига Миньор Перник, докато останалите трима останаха като периферни играчи в състава на „червените“.

ЦСКА 1948 се разделя с футболистите по взаимно съгласие

Досега от ЦСКА 1948 са обявили официално само едно ново попълнение, като очакванията са за още, които да са готови за подготовката преди началото на втория полусезон в Първа лига. Ето какво написаха „червените“ по повод чистката: „ЦСКА и футболистите Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман се разделят по взаимно съгласие. Клубът благодари на играчите за професионализма и усилията, които вложиха с червената фланелка, и им пожелава здраве и успех в бъдещите предизвикателства“.

ЦСКА 1948 завърши годината на второ място в Първа лига и в 1/4-финалната фаза на Купата на България

ЦСКА 1948 завърши сезона в Първа лига на второ място с 37 точки, които спечели в 19 мача. „Червените“ записаха 11 победи, 4 равенства и 4 загуби. Равен по точки с тях е третият Лудогорец, а първият Левски е с актив от 44 пункта. В турнира за Купата на България ЦСКА 1948 се класира на 1/4-финала, след като победи Славия с 3:2. Там ще се изправи срещу ЦСКА в борба за място на 1/2-финалите.