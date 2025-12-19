Новолуние на 20 декември: Какво трябва и не трябва да се прави

Какво да правим и какво да не правим по време на новолуние?

Новолунието в Стрелец на 20 декември ще мощно, но и предизвикателно астрологично събитие. Руският астролог Олга Ходарева споделя какво трябва да се прави през този период и какви нови начинания могат да донесат желаните резултати.

Какво ще ни донесе новолунието на 20 декември?

Според астролога самото астрологично събитие ще е доста напрегнато поради съвпад на планетата Марс с предизвикателните аспекти на Сатурн и Нептун. Енергията на Новолунието в Стрелец традиционно насърчава движение напред, пътувания, учене, разширяване на хоризонтите и смели стъпки. Предизвикателните аспекти към Марс, Сатурн и Нептун обаче могат да донесат конфликти, вътрешни борби, забавяния, ограничения или определени предизвикателства.

Астрологът отбелязва, че много хора може да почувстват прилив на енергия, който ще ги подтикне към нови начинания: стартиране на проекти, планиране на пътувания или обучение. Тази дейност обаче ще се осъществява при условия, в които ще трябва да защитават позицията си. Въпросите за справедливост и честност може да се изострят и да възникне напрежение в отношенията, особено с чуждестранни партньори.

Какво да правим и какво да не правим по време на новолуние?

„Благоприятно е да се планират нови цели и действия, защото това новолуние ще бъде много близо до зимното слънцестоене. Тоест, новолунието е на 20-ти, а слънцестоенето е малко повече от ден по-късно, така че енергията на този период е особено подходяща за поставяне на амбициозни и мащабни планове“, обяснява астрологът.

Според нея, през този период може да се планират и пътувания, обучения, стартиране на проекти, подаване на документи и различни правни въпроси.

„Като цяло, този период ще улесни решаването на всички въпроси, свързани с документи. Получаване на сертификати, получаване на дипломи, потвърждаване на квалификации или полагане на тестове – всичко това ще бъде от значение“, обяснява Олга Ходарева.

Това новолуние, казва тя, създава и благоприятни условия за започване на тренировки, връщане към спорта или промяна на режима. Важно е да се подходи към това постепенно, за да се избегне пренатоварването в началото.

Освен това, енергията на този период помага за установяване на лични граници. Това е подходящ момент за прекратяване на изтощителни взаимоотношения, особено тези, които включват чуждестранни партньори или изискват прекомерна емоционална ангажираност. Новолунието също така улеснява рационализирането на работните процеси - актуализиране на споразумения, определяне на правила за сътрудничество и въвеждане на ред в бизнес отношенията като цяло.

Астрологът съветва да се избягват прибързани решения, особено ако са продиктувани от емоции или стрес. Поемането на прекомерни отговорности също не се препоръчват.

„Най-добре е да се въздържате от рисковани финансови ходове или импулсивни авантюри. Важно е също да се грижите за физическото си здраве: не нарушавайте режима си на сън, не прекалявайте с алкохола и избягвайте тежките храни, за да избегнете ненужно натоварване на тялото“, съветва тя.

