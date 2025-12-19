Възстановено е движението на камиони през граничен преход "Кулата-Промахон"

Възстановено е движението на моторни превозни средства над 12 тона по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през граничния преход "Кулата – Промахон". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението днес беше преустановено малко след 14:00 часа заради протест на гръцки фермери.

Стачката започна на 3 декември, като малко след 14:00 часа беше преустановено пропускането на камиони и от двете страни на граничния поход. Протестиращите гръцки фермери са заяви готовност да посрещнат Коледа с тракторите по пътищата, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Телевизията информира, че протестиращите са взели решение да продължат с блокадите си по пътищата, като освен националните магистрали ще започнат да затварят второстепенните пътища и обходните маршрути.

