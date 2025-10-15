"Ергенът: Любов в рая": Приятели се разделят, съперници се прегръщат (ВИДЕА)

Сложните взаимоотношения и бурните емоции напрегнаха обстановката в поредния епизод от "Ергенът: Любов в рая". Приятелското отношение между мъжете бързо бе развалено след като отвориха "Кутията без тайни". Неудобните и лични въпроси станаха повод за сериозна конфронтация, а Орлин и Виктор отново влязоха в спор, породен от различните им мнения. От разправата им стана ясно, че след скандала от миналата седмица, в който Виктор доста грубо подходи към музиканта, се е извинил за реакцията си, но това се е случило без камери от продукцията.

На един от въпросите за това "Коя двойка според вас няма бъдеще след шоуто" всички мъже посочиха, че според тях това ще са Орлин и Натали.

Според Виктор те са сключили „устен договор“, чрез който двамата са отворени към „по-добри опции“, ако влязат по-подходящи хора за тях в предаването.

Орлин не отстъпи и не позволи да се твърдят такива неща. „Аз смятах, че тук имам приятели. За съжаление това, което виждам няколко пъти, е актьорска игра“, сподели на всички музикалният продуцент.

Той изяви желание да изрази по-подробно гледната си точка пред дамите, но това определено не се хареса на мъжете.

Враговете стават приятели

Плановете на Виктория не се развиват така, както ѝ се иска – тя не е удовлетворена от посоката, в която вървят отношенията между Хени и Тихомир. След срещата им, която преминава успешно – и двамата остават усмихнати и с положителни впечатления един от друг.

Това сякаш бе повод за сближаването между Габи и Виктория, които доскоро се мразеха, а сега дори се прегръщат.