Руските бази в Сирия и Башар Асад: За какво разговарят Путин и Ал Шараа (ВИДЕО)

Временният президент на Сирия Ахмед ал Шараа пристигна на работно посещение в Москва, където ще се срещне с президента на Русия Владимир Путин, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес.
Двамата ще обсъдят ситуацията в Сирия и сирийско-руски отношения. Това е първата визита на Ал Шараа в Русия. След срещата на временния сирийски президент с Путин двамата лидери не планират да дадат пресконференция, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Путин и Ал Шараа ще обсъдят въпроса за руските военни бази на сирийска територия, заяви още Песков.
Русия има две такива бази в Сирия. Едната е военноморската база в Тартус, а другата е авиобазата Хмеймим.
Syrian President Ahmad al-Sharaa arrives in Russia for an official visit to hold talks with Putin. pic.twitter.com/hYujjWjNzP— Clash Report (@clashreport) October 15, 2025
Ще предадат ли Башар Асад?
На 19 декември миналата година президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е предложила използването на руските военни бази в Сирия за доставка на хуманитарна помощ за населението на тази страна.
На 27 декември представител на руските власти заяви, че новите сирийски власти не смятат в скоро време да разтрогват споразумението за руските бази в Сирия.
Според дипломатически източник Ал Шараа ще поиска от Москва да предаде на властите в Дамаск сваления сирийския президент Башар Асад на Сирия, предаде Франс прес. Башар Асад се намира в Русия, откакто беше свален от власт и избяга от страната, припомня агенцията.
Сирийският лидер заяви пред камерите, че Сирия възобновява връзки с "всички нации", особено с Русия. Той заяви, че Сирия уважава сключените в минало споразумения с Русия - нещо, което Путин със сигурност искаше да чуе, за да храни надежди за завръщане във военно отношение на Средиземно море:
Syrian President Ahmad al-Shar’a to Putin: “Today, in the new Syria, we are renewing ties with all nations, especially Russia. We respect our shared history and past agreements, and we aim to redefine these relations based on Syria’s sovereignty, unity, and stability.” https://t.co/84omfZf1uX pic.twitter.com/jJeGs772jv— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
JUST IN: PUTIN MEETS WITH NEW PRESIDENT OF SYRIA 🇷🇺🇸🇾— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025
The Kremlin has launched the first Russian-Syrian talks since last year’s coup in Syria.
Key topics are expected to include regional security and the fate of Assad himself — who is currently hiding in Moscow with his family. https://t.co/nGcAtxVOgp pic.twitter.com/HgHZDzzoG2