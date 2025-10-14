15 октомври: Какъв църковен празник е и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват

Утре, 15 октомври, вярващите почитат паметта на свети монах Евтимий Нови. Този църковен празник се свързва не само с определени традиции, но и с 3 забрани, които трябва да се спазват. Ето какво трябва и не трябва да се прави утре, 15 октомври.

История на празника на 15 октомври

Евтимий е роден около 823 г. в град Опсикон, в Мала Азия (днешна Турция), в благочестиво и заможно семейство. От младостта си се отличава с дълбоко благочестие, любов към молитвата и стремеж към монашески живот. Родителите му се порижили той да получи добро образование, но душата му не копнеела за светски почести, а била жадна за духовни подвизи.

На 19-годишна възраст Евтимий напуснал дома си и постъпил в манастира на планината Олимп във Витиния, известен център на монашеството по онова време. Там той приел монашески обети, отличаващи се със строг аскетизъм, мълчание и непрестанна молитва.

По-късно той потърсил още по-голямо уединение и се установил в пещера, където водил живот на отшелник. Духовната му слава нараствала, като ученици и миряни идвали при него за съвет и молитва.

В зряла възраст Евтимий се преместил на остров Перистерониси (близо до брега), където основал манастир. Там той създал манастир, който бързо се превърнал в център на духовност и строг монашески живот.

След известно време светецът се установил близо до Солун, където отново основал манастир. Той е бил не само наставник на монасите, но и духовен баща на много миряни. Животът му е съпътстван от множество чудеса: изцеление на болни, предвиждане на бъдещето и помощ при бедствия. Светецът живя над 70 години, запазвайки духовна твърдост и смирение до края си. Починал около 898 г. в своя манастир близо до Солун.

Какво да не правите на 15 октомври

Не трябва да отлагате важни дела и да бъдете мързеливи - предците ни са казвали: „Евтимий не обича мързеливи хора - ако си мързелив ще прекараш зимата без храна.“

Не се препоръчва да се вземат пари назаем - подобни дела „измиват“ богатството от къщата.

Забранено е да се оставя недояден хляб на масата - това се счита за неуважително.

Народни традиции за 15 октомври

15 октомври е бил известен в народа като Зимната порта на Евтимия. От този момент нататък се очаквали първите истински слани и хората започвали да се подготвят за студеното време. Селяните завършвали есенната полска работа, ремонтирали покривите. По традиция този ден е посветен на подготовка за предстоящата зима.

