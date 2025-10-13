14 октомври: Какъв църковен празник е, какво трябва и не трябва да се прави

Утре, 14 октомври, вярващите честват деня на паметта на светата преподобна Параскева Търновска, известен още като Петковден, Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий. Имен ден празнуват всички с имената Петко, Петка. Петранка, Кева, Параскева, Пенко, Петър, Петя, Петкан и производните им. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на празника на 14 октомври

Св. Параскева е родена в заможно и благочестиво семейство. От ранно детство тя е имала дълбока вяра, често е посещавала храма и е помагала на бедните. След смъртта на родителите си, Параскева напуснала дома си и отишла в Константинопол, а по-късно в Светата земя. Там посетила светилищата на Йерусалим и решила да посвети живота си на Бога в пълно уединение. Заселвайки се близо до река Йордан, тя прекарала много години в строг пост, молитва и покаяние, като отшелница.

В напреднала възраст ангел Господен ѝ казал да се върне в родината си. Връщайки се в Епиват, Параскева скоро мирно починала в Господа. Тялото ѝ било погребано близо до местната църква.

Какво да не правите на 14 октомври

Не бива да отказвате помощ на нуждаещите се - това се счита за лоша поличба. Забранено е да се отказва на сватовници без основателна причина - смята се, че това е най-добрият ден за годеж. Не можете да вършите тежка домакинска работа - смята се, че това ще „отмие“ защитата от членовете на семейството.

Народни знаци и традиции за 14 октомври

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

ако е паднал първият сняг - очаква се ранна и мразовита зима;

ако снегът падне, но се стопи веднага - зимата ще бъде късна и мека;

ако духа северен или източен вятър - това вещае силни студове;

ако листата от брезата все още не са напълно окапали - зимата ще закъснее;

ако катериците активно се запасяват за зимата – тя ще бъде дълга.

От този ден са започвали годежите. На Петковден овчарите дават курбан за разплащане със стопаните на животните. На този ден започва и заплождането на овцете - св. Петка се счита за покровител на раждането и плодовитостта при хората и животните. По традиция се приготвя обреден хляб, който се поръсва със светена вода и се прекажда с тамян. Хлябът се слага на трапезата заедно с мъжка риза, сол и вино.

