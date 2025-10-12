5 напълно погрешни причини да искате да имате дете

Планирате ли да имате деца? Преди да го направите, замисляли ли сте се защо искате да имате деца? Родителството не е лесна задача и отглеждането на деца изисква да сте напълно подготвени за нея. Важно е да обсъдите целта си да имате деца с партньора си, преди да се опитате да забременеете. Ето 5 погрешни причини, в които много хора вярват, че трябва да имат деца:

„Родителите ни искат да видят внуците си“

Може да бъдете притиснати от родителите или свекърите си да ги дарите на внуците си. В крайна сметка обаче вие ​​ще бъдете родителят на детето, поради което е важно да имате деца, когато вие ги искате, а не когато вашите родители или свекъри го искат. Някои бъдещи баби и дядовци може също да ви кажат, че биха се грижили за бъдещите ви деца. Ако обаче искате да отгледате щастливи деца, трябва да сте ангажиран родител.

„Мислехме, че това ще помогне на брака ни и ще ни сближи“

Когато една семейна двойка преминава през труден период, много хора биха ви посъветвали да имате бебе, твърдейки, че детето ще ви помогне и двамата да забравите тревогите си и ще действа като средство за засилване на връзката ви с партньора. Макар че това може да помогне, ако не помогне, може да влоши положението ви и да направи родителството тежко или самотно.

„Това е единственият начин да докажа, че съм мъж/жена“

Тъй като живеем в общество, където раждането на деца е норма след брака, ако планирате да не го правите, хората могат да клюкарстват, че може да не успеете да имате дете като жена или да не можете да забременеете жена си като мъж. Страхът от тези слухове може да подтикне двойките да имат деца скоро след брака, независимо дали наистина искат деца в момента или не.

„Не искаме да бъдем различни от другите семейства“

Много семейни двойки в крайна сметка имат деца поради обществен натиск. Няколко години след брака им, повечето хора около тях продължават да питат за актуализации относно „добрите новини“. Не бива да имате деца само защото „всички ги имат“. Важно е да сте физически, психически, най-накрая и емоционално готови за деца – и това важи и за двамата родители.

„Искам детето ми да получи нещата в живота си, които аз никога не съм имал“

Почти всеки има мечти, които никога не се сбъдват. Вашето бъдещо дете обаче не е вашето средство за постигане на неща в живота, които сте пропуснали. То ще има своя собствена индивидуалност и мечтите и целите му може да съвпадат или да не съвпадат с това, което искате да постигне в живота си. Ако не сте наясно с това, децата ви може да се чувстват обременени с вашите неосъществени мечти.