5 сигурни знака, че страдате от тревожност

Тревожността често изпраща фини послания да обърнем внимание на себе си и да бъдем по-добри към собствените си нужди - това са 5 симптома на тревожност, които ви подтикват да бъдете по-добри към себе си.

Тревожността често изпраща фини послания да обърнете внимание на себе си и да бъдете по-добри към собствените си нужди.

Ако често казвате „да“ вместо „не“, омаловажавате качествата си заради другите и заличавате личните граници, вашето същество се бунтува.

Още: 5 корейски техники за успокояване на ума

Тревожността се проявява по различен начин при всеки човек. Някои хора я изпитват в мислите си - мислите им се въртят постоянно, а страховете им стават интензивни и трудни за контролиране. Други усещат тревожност в тялото си - сърцето им бие учестено, стомахът им се стяга, дишат трудно, когато са обзети от емоции.

Въпреки че тревожността може да бъде неприятна, тя може да бъде и предупреждение . Независимо дали се отдръпвате от обществото или постоянно се опитвате да угодите на другите, има фини признаци, че тревожността ви всъщност се опитва да ви каже да бъдете по-добри към себе си.

Терапевтът по тревожност Джорджи Колинсън обяснява, че макар тревожността да може да бъде много неприятна, тя може да служи и като послание - знак, че пренебрегвате собствените си нужди, за да угодите на други хора, пише Your Tango.

Ето 5 примера за това как тревожността може да ви предупреди, че трябва да бъдете по-добри към себе си:

Още: Прекомерно изпотяване: Стрес, хормони или нещо по-лошо

Казваш „да“, когато искаш да кажеш „не“

Когато тревожността ви се опитва да насочи вниманието ви към собствените ви нужди , може да откриете, че често приемате неща, които не искате . Може би имате взискателен шеф, който ви моли да вършите допълнителни задачи без допълнително заплащане, но вие се чувствате притиснати да кажете „да“, за да отговорите на очакванията.

Въпреки че е по-лесно да кажеш „да“ в момента, в дългосрочен план това може да причини стрес, чувство на изтощение и неудовлетвореност. Да се ​​научиш как да поставяш ясни граници е начин да се грижиш за себе си.

Прави хубави неща за другите, не за себе си

Още: Техниката за заземяване 5-4-3-2-1, която успокоява тревожността

Ако често поставяте нуждите на другите пред своите , вероятно сте загубили връзка с това, което ви удовлетворява. Това може да се случи, когато приятел ви помоли за услуга, която не искате да направите, или когато член на семейството очаква да присъствате на събитие, което предпочитате да пропуснете.

Понякога запазването на вътрешния ви мир е по-важно от това да угодите на другите и това е напълно нормално.

Омаловажаваш се, за да угодиш на другите

Когато омаловажаваш себе си, за да направиш другите щастливи , това е знак, че тревожността ти иска да бъдеш по-добър към себе си. Всички ние сме ценни и обичани и всички заслужаваме да изразяваме това, което чувстваме, и да искаме това, от което се нуждаем.

Още: Златното правило, което бори тревожността и връща вътрешния мир

Позволяваш на хората да прекрачват границите ти

Поставянето на граници не е лесно и някои хора ще ви изпробват . Може би имате роднина, който игнорира чувствата ви, или приятел, който постоянно налага своите нужди.

Терапевтът Моше Ретсон подчертава: „Поставянето и поддържането на граници е мощен акт на самоуважение. То учи другите как да се отнасят с вас и създава пространство за здрави, балансирани взаимоотношения. Също така ви позволява да поставите състоянието си на първо място без чувство за вина.“

Взимате решения, които са в противоречие с ценностите ви

Още: Доклад: Хората стават все по-стресирани и тревожни

Ако често се чувствате подложени на натиск да действате в противоречие с моралните си принципи - например да работите извънредно, вместо да обръщате внимание на приятелите си или да лъжете, за да избегнете конфликт - това е знак, че тревожността иска да обърнете внимание на себе си.

Пренебрегването на собствените ви ценности може да ви вкара в порочен кръг на тревожност. Вслушването в интуицията ви и определянето на това, което е наистина важно за вас, е първата стъпка към вземането на решения, които ви правят спокойни и удовлетворени.