6 неща, които трябва да изхвърлите от кухнята си преди декември

Празниците в края на годината често идват с повече готвене, шум и бъркотия, отколкото очакваме. За да избегнете хаоса в последния момент, кухнята трябва да бъде подготвена като добре организирана работна станция. Това означава да се освободите от всичко излишно - неща, които заемат място, но не ви служат. Чистото и подредено пространство не само изглежда по-добре, но и прави готвенето по-бързо, по-ефективно и по-приятно.

Тази статия ще ви помогне да разпознаете „несъществените неща“ в кухнята – от уреди, които рядко ползвате, до продукти с изтекъл срок или повредени съдове. Ще разгледаме стъпка по стъпка какво да изхвърлите, какво да подредите и как да си осигурите място за това, което наистина има значение. Целта е проста: по-малко бъркотия, повече яснота и една кухня, готова за празнична магия.

Несъществени неща от плота

Ако ще готвите по време на празниците, ще ви е необходимо прилично работно място. Така че, ако плотът ви е пълен с уреди, които не използвате редовно, като например сокоизстисквачка, сега е подходящ момент да почистите тази повърхност.

Освободете плотовете от несъществени предмети, организирайте хладилника и килера си за лесен достъп до съставките и отделете само чиниите, приборите за сервиране и приборите, от които действително имате нужда. Това предотвратява бъркотията в последния момент, прави готвенето и сервирането по-гладки и гарантира, че имате място за всички празнични храни и напитки.

Артикули от килера с изтекъл срок на годност

Повечето от нас не почистват шкафовете и килерите си достатъчно често – предполагаме, че храни като ориз, паста и подправки имат много по-дълъг срок на годност, отколкото всъщност е, така че разчистването на тези места преди празнично готвене е от решаващо значение. В края на краищата, не искате да поръсите мащерка върху плънката си, само за да осъзнаете, че е изтекла преди няколко години.

Старите пакетчета с подправки и други продукти с дълъг срок на годност трябва да се изхвърлят. Освен това трябва да се категоризират продуктите в сухи храни, закуски, подправки, консервирани продукти , така че всичко да е лесно за намиране и подмяна след употреба.

Стари замразени продукти

Фризерите могат да бъдат черна дупка от стара храна, различни видове замръзнали пакети и понякога случайни неща, които вероятно не би трябвало да са там, като батерии. Направете равносметка на инвентара си и запазете само това, което наистина е необходимо.

Изхвърлете всички лиофилизирани или неидентифицирани предмети. Трябва да освободите място за неща, закупени на едро точно преди празниците, които възнамерявате да използвате по Коледа и нова година.

Имате няколко допълнителни минути? Ако имате допълнителен фризер в гаража или мазето си, не би навредило да преоцените и това пространство.

Повредени чинии

Ако планирате да поканите много хора за празнична вечеря или обяд, винаги е добра идея да прегледате бързо чиниите, чашите и приборите си. В края на краищата, не искате красивата ви маса да бъде съсипана от нащърбени съдове за хранене!

Есенна декорация

Прегледайте есенния си декор, преди да удари първата слана. Изхвърлете всички скъсани или изгорени кухненски кърпи и се уверете, че все още харесвате декора, който имате. Ако предпочитате нов стил или цвят на декора, дарете или се отървете от настоящите артикули, преди да купите още.

Малки уреди

Не сте използвали стационарния си миксер от миналия празничен сезон? Вероятно не искате да откриете, че е повреден час преди да се наложи да замесите тестото за кекс. Тествайте уредите, които използвате за печене и готвене, за да се уверите, че работят. Също така, уверете се, че съхранявате само уреди, които наистина използвате и са полезни – след това пренаредете пространството си, за да сте сигурни, че всики уреди и кухненски съдове са лесно достъпни.

