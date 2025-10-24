С този трик ще върнете мекотата на старите си кърпи за минути

Няма нищо по-хубаво от свежи кърпи – те не само допринасят банята ви да изглежда добре, но и използването на нова кърпа след баня или душ може да ви се стори като една от малките глезотийки в живота. Но след няколко месеца кърпите могат да станат твърди и да загубят абсорбцията си с времето, но експертите казват, че можете да ги съживите с малко грижа. Ето как:

Защо кърпите губят абсорбционната си способност

С течение на времето остатъци от перилен препарат, твърда вода и омекотител за тъкани се натрупват върху отделните влакна на кърпата, което пречи на това колко добре тъканта абсорбира вода, обяснява Скот Шрейдър, експерт по почистване.

Как да направим кърпите отново пухкави и абсорбиращи

Няколко кухненски продукта могат да премахнат остатъците, за да направят кърпите ви отново меки и абсорбиращи. Специалистите препоръчват да перете кърпите на най-горещия цикъл, който могат да издържат, според етикета за грижа, като използвате само чаша оцет. След това пуснете кърпите през пералнята втори път, като използвате половин чаша сода бикарбонат.

Не използвайте омекотител за тъкани и включете втори цикъл на изплакване, за да помогнете за премахването на остатъците от сода бикарбонат и оцет от пералнята. За да поддържате кърпите си в добра форма, следвайте инструкциите за грижа, които се намират на етикета.

Как да перете кърпите си, така че да ви служат години наред

Ако кърпите ви избледняват бързо, това може да е свързано с начина, по който ги поддържате и почиствате. Затова тук експертите споделят навици за пране, които трябва да възприемете, за да удължите максимално живота на кърпите си.

Перете кърпите си в отделно пране

Да, това е малко допълнителна работа, но прането на кърпи с дрехи е голяма грешка. И макар че не е чак толкова страшно, ако от време на време се налага да перете тениска или чифт бельо с кърпите си, просто се уверете, че няма ципове.

Не прекалявайте с препарата

Използването на допълнителен препарат всъщност няма да направи кърпите ви по-чисти, обяснява Шанте Дъкуърт, професионален организатор. Твърде много натрупване на препарат с течение на времето може да доведе до груби, драскащи кърпи, които ще трябва да смените по-рано от очакваното, така че по-малкото е наистина повече.

Не перете твърде много кърпи наведнъж

Дъкуърт също така разкрива, че препълнена пералня е малко вероятно да изпере кърпите (или дрехите) ви. Така че, ако е необходимо, разделете това изключително голямо количество пране на две по-малки.

Използвайте висококачествени продукти за пране

Ако искате кърпите ви да издържат дълго, пропуснете този евтин перилен препарат. „Използването на качествен перилен препарат – независимо дали е течен, прахообразен, капсулиран или друг – с биосъставки е по-малко абразивен за тъканта“, казва Карилан Браун, специалист по почистване.

Премахнете белината (или я използвайте пестеливо)

Устоявайте на изкушението да използвате белина, агресивната ѝ формула може да увреди тъканите. Вместо това, помислете за използване на почистващ препарат на кислородна основа за изсветляване и третиране на петна.

Намалете употребата на омекотители за тъкани

Най-добре е да се избягвате омекотители за тъкани, защото те могат да оставят остатъци, които влияят на абсорбцията, а тези остатъци, по ирония на съдбата, правят кърпите да се усещат твърди. Вместо това, добавете малко бял оцет по време на цикъла на изплакване, за да омекотите и освежите кърпите по естествен начин.

Изберете издръжливи кърпи

И накрая, винаги е добра идея да инвестирате във висококачествени кърпи. Разбира се, има смисъл да купувате по-евтини кърпи, ако имате ограничен бюджет, но те няма да издържат толкова дълго и това може да ви струва повече в дългосрочен план.