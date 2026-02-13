Спорт:

Лошото момче на шотландския футбол, което се превърна в символ на Евертън и Висшата лига

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Футболът в края на ХХ-ти и началото на ХХI-ви век бе различен. Ама коренно! Тогава нямаше социални мрежи, нямаше трансфери от по 200 милиона евро, нямаше ВАР, нямаше разглезени звезди и арабски шейхове, които да наливат милиарди в техните клубове. Но имаше страст – по трибуните и на терена. Имаше футболисти, които бяха готови буквално да умрат на терена, само и само техният отбор да спечели. Те не симулираха контузии, дори напротив, играеха с окървавени глави и тела, и въпреки това се забавляваха.

Именно в онези години феновете ходеха на мачове, за да видят мъжка игра от своите любимци. А повече от тях бяха лоши момчета. Тогава футболистите не бяха „примадони“ и именно това пълнеше стадионите. Точно за един такъв човек ще ви разкажем днес. За лошото момче на шотландския футбол, което се превърна в символ на Евертън и Висшата лига.

От Дънди Юнайтед до Глазгоу Рейнджърс

Дънкан Фъргюсън е роден на 27 декември 1971 година в Сърлинг. Той стартира кариерата си в тима на Карс Тисъл, но още като ученик преминава в състава на Дънди Юнайтед. Официалният му дебют за „мандарините“ е на 10 ноември 1990-та при гостуването на Глазгоу Рейнджърс на митичния „Айброкс“. Първият му сезон на стадион „Танадайс“ е на приливи и отливи, но в следващите две кампании нападателят се представя на много високо ниво. Той става водещият голмайстор на Дънди, а по този начин успява да пробие в националния отбор на Шотландия.

Дънкан Фъргюсън Евертън

През лятото на 1993 година Дънкан Фъргюсън сбъдва голямата си мечта. Нападателят преминава в Глазгоу Рейнджърс срещу 4 милиона паунда – рекорд за британския футбол по онова време. Всичко за Големия Дънк върви отлично до 16 април 1994-та. Тогава, по време на двубой между „джърс“ и Рейт Роувърс на „Айброкс“, Фъргюсън удря с глава защитника на съперника Джон МакСтей.

Дънкан Фъргюсън има буен нрав

Първоначално от въпросния удар не произтича нищо – съдията не вижда ситуацията и не показва на Дънкан нито жълт, нито червен картон. Самият нападател пък вкарва едно от попаденията за победата на Рейнджърс с 4:0. На следващия ден обаче той попада в истински кошмар.

Дънкан Фъргюсън Евертън

Причината е, че още от малък Дънкан има доста буен нрав. Наред със сериозните му габарити той е страшилище, както на терена, така и извън него. В младежките си години Фъргюсън на няколко пъти се замесва в скандали на улицата, които завършват с бой. Последният е около година преди мача между Рейнджърс и Райт Роувърс. Тогава нападателят се сбива с рибар в кръчма в Анстрътър. Резултатът – 2-годишна пробация.

Времето в затвора и наема в Евертън

В деня, след като удря с глава МакСтей, медиите в Шотландия разкриват за инцидента в Анстрътър и пробацията на Големия Дънк. Той е изправен пред съда, като получава 3-месечна ефективна присъда, която трябва да излежи в най-големия и най-тежък затвор в Шотландия – Барлини. Фъргюсън обжалва, но губи и в крайна сметка се озовава зад решетките. Футболната асоциация на страната пък спира правата му за 12 мача.

Затвор Барлини Глазгоу

След излизането си от затвора Фъргюсън продължава да има проблеми, най-вече с пресата, и ръководството на Рейнджърс се чуди какво да прави. През октомври 1994-та най-накрая е намерено решение. Английският Евертън е в зоната на изпадащите във Висшата лига и търси качествени футболисти, които да помогнат на тима да се спаси. От Рейнджърс преценяват, че ще е добре за Дънкан да се дистанцира от всичко в неговата родина и го пращат под наем при „карамелите“ за срок от три месеца.

Таранът е един от големите любимци на феновете

На „Гудисън Парк“ Дънкан Фъргюсън е като прероден. Нападателят бързо се превръща във водещ играч и помага на Евертън да се спаси от изпадане, а също така да спечели и ФА Къп. Големият Дънк става любимец на феновете и босовете на клуба решават да го откупят от Рейнджърс. В следващите няколко сезона Фъргюсън се утвърждава като един от най-добрите нападатели във Висшата лига. На 28 декември 1997-ма той става първият играч, отбелязал хеттрик с попадения с глава.

Дънкан Фъргюсън Евертън Фенове на Евертън

През ноември 1998-ма обаче Дънкан е продаден на Нюкасъл срещу 8 милиона паунда. Това никак не се харесва на феновете, които дори обсаждат офисите на Евертън, настоявайки „карамелите“ да си го върнат. Това обаче няма как да стане, тъй като в онзи момент клубът е изправен пред сериозни финансови проблеми и въпросните 8 милиона са жизненоважни за оцеляването му. Фъргюсън се сбогува с феновете с дълго писмо, в което споделя, че никога няма да ги забрави.

Два пъти опитват да ограбят дома му

Големият Дънк обаче прекарва само 2 години на „Сейнт Джеймсис Парк“ и през август 2000-та се завръща в Евертън, който е успял да се спаси от фалит. Трансферната сума – 3,75 милиона паунда. На „Гудисън“ той отново демонстрира своята класа и играе при „карамелите“ до края на професионалната си кариера през 2006-та.

Дънкан Фъргюсън Евертън

По време на втория си предстой в Евертън той отново показва буйния си нрав, но този път е в правото си. През 2001-ва двама крадци влизат в дома му в Руфорд. Големият Дънк обаче не се притеснява, а влиза в конфронтация с тях. В резултат на това единият крадец успява да избяга, но другият е заловен от футболиста. Впоследствие се оказва, че апашът трябва да прекара три дни в болница.

През януари 2003-та отново крадец се промъква в дома на Фъргюсън. Изходът от срещата им вече е добре познат – болница за апаша. След инцидента крадецът обяснява на полицията, че футболистът го е нападнал и пребил, но органите на реда не повдигат никакви обвинения срещу звездата на Евертън.

Фъргюсън е шотландецът с най-много голове в историята на Висшата лига

След края на сезон 2005/06 Дънкан Фъргюсън се оттегля от футбола като шотландецът с най-много отбелязани голове в историята на Висшата лига с 68 попадения. Този рекорд остава неподобрен и до днес. Той има на сметката си и един антирекорд, който се дължи главно на буйния му нрав. Дънкан е един от тримата играчи с най-много червени картони във Висшата лига – осем. Другите двама са Патрик Виера и Ричард Дън. Трябва да направим уточнението, че нашият герой все пак е нападател, докато Виера е дефанзивен халф, а Дън централен защитник.

Дънкан Фъргюсън Евертън

Фъргюсън остава близо до футбола и се впуска в треньорското поприще. Той два пъти е назначен за временен мениджър на любимия си Евертън, а също така води Форест Грийн Роувърс и Инвърнес. През октомври 2024-та обаче Инвърнес изпада в несъстоятелност и бившият нападател напуска.

През май 2025-та Фъргюсън публикува своята автобиография, която веднага става бестселър на Острова. В момента той е далеч от любимата игра, но завинаги ще остане в спомените не феновете на Евертън, а и не само. Защото въпреки проблемите, които има като млад, той успява да си стъпи на краката, да обуздае до известна степен своя нрав и да се превърне в символ – на „карамелите“ и на едно от най-силните първенства в света Висшата лига.

Автор: Бойко Димитров

