7 ритуала, които се правя в четвъртък за привличане на пари

Четвъртък винаги е бил ден за пари, защото според старите народни вярвания това е бил денят, в който са били възможни финансови чудеса - това са 7 страхотни ритуала за привличане на пари и просперитет в дома ви, пише "Sensa".

Четвъртък е идеален ден за привличане на пари и с него са свързани много народни ритуали.

Според старото поверие, важни са действията, думите и отношението към парите - който обича, този го уважава.

Според старите народни вярвания , четвъртък се смята за идеален ден за финанси и просперитет. Ако искате да внесете повече стабилност в дома си и да привлечете изобилие и пари , този ден е подходящ за символични ритуали, за които се смята, че стимулират енергията на богатството.

1. Ритуал с красула

В четвъртък заровете три, шест или осем жълти монети в саксия с красула.

2. Монети в прозорците

В четвъртък поставете жълти монети на первазите на прозорците на дома - смята се, че така енергията на парите циркулира през пространството.

3. Купете червени карамфили

Купете си червени карамфили в четвъртък - смята се, че по-големият букет символизира по-голям финансов приток.

4. Ритуал с канела и банкнота

Поръсете една банкнота с канела. Нарисувайте символ за безкрайност и кажете: „Превръщам се в магнит за пари.“ Дръжте банкнотата в портфейла си седем дни, след което я похарчете.

5. Парите обичат реда

Изхвърлете старите и износени метли.

В четвъртък почистете старателно дома, особено ъглите и труднодостъпните места.

След почистване измийте метлата под течаща вода.

Според поверието, чистото пространство насърчава потока от парична енергия.

6. Дафинов лист в портфейла ви

Слагайте дафинов лист в портфейла си всеки четвъртък.

Сменяйте го веднъж седмично.

Дафинов лист

7. Ритуал с нов портфейл

Сложете две банкноти в новия си портфейл в четвъртък и кажете: „Парите привличат пари“.

Афирмации за привличане на пари в четвъртък

Афирмациите са предназначени да засилят личното чувство за сигурност и достойнство за изобилие. Изричайте ги на глас и ги повтаряйте с вяра, че ще се сбъднат:

„Парите нахлуват в живота ми.“

„Позволявам си изобилие.“

„Парите ми идват от различни източници.“

„Заслужавам просперитет.“

Прошепнете за пълен портфейл

Вземете портфейла в ръцете си и кажете: „Парите остават при мен и продължават да се умножават.“

Ритуалите за пари не са гаранция за богатство, а символичен начин да съсредоточите вниманието си върху финансовата стабилност и да развиете осъзнатост за просперитет. Последователността, дисциплината и отговорното управление на парите остават ключови фактори за дългосрочна сигурност. И е добре да не сте суеверни, но никой от гореспоменатите ритуали не може да ви навреди, плюс това можете да се забавлявате и. Ами ако проработи?