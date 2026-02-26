Любопитно:

Нови правила за проверка на кандидат-депутатите за връзки с ДС

26 февруари 2026, 18:15 часа 244 прочитания 0 коментара
Нови правила за проверка на кандидат-депутатите за връзки с ДС

Парламентът прие на второ четене промени, с които избирателните комисии, регистриращи кандидатите за участие в избори, ще бъдат задължени да предоставят на Комисията по досиетата конкретна и изчерпателна информация. Сред задължителните данни са трите имена на кандидатите, ЕГН и политическата сила - партия, коалиция или инициативен комитет, която ги издига.

Промените

Изменението е част от промените в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. То е предложено от депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров. Още: Спор около изборите: Министерският съвет няма да осигури паравани

В мотивите си Димитров посочва, че необходимостта от законовата корекция произтича от ситуацията през юни 2024 г., когато по време на предсрочните парламентарни избори Централната избирателна комисия първоначално е изпратила до Комисията по досиетата празен документ, а впоследствие и непълна информация за кандидатите за народни представители. Това е възпрепятствало проверката им за принадлежност към бившите служби.

С приетите текстове се цели ясно да се разпише задължението на комисиите, които регистрират кандидати за различни видове избори, така че да не се допуска подобен пропуск в бъдеще.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Комисия по досиетата предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес