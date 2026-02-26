Нови правила за проверка на кандидат-депутатите за връзки с ДС

Парламентът прие на второ четене промени, с които избирателните комисии, регистриращи кандидатите за участие в избори, ще бъдат задължени да предоставят на Комисията по досиетата конкретна и изчерпателна информация. Сред задължителните данни са трите имена на кандидатите, ЕГН и политическата сила - партия, коалиция или инициативен комитет, която ги издига.

Промените

Изменението е част от промените в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. То е предложено от депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров. Още: Спор около изборите: Министерският съвет няма да осигури паравани

В мотивите си Димитров посочва, че необходимостта от законовата корекция произтича от ситуацията през юни 2024 г., когато по време на предсрочните парламентарни избори Централната избирателна комисия първоначално е изпратила до Комисията по досиетата празен документ, а впоследствие и непълна информация за кандидатите за народни представители. Това е възпрепятствало проверката им за принадлежност към бившите служби.

С приетите текстове се цели ясно да се разпише задължението на комисиите, които регистрират кандидати за различни видове избори, така че да не се допуска подобен пропуск в бъдеще.