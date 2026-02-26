Гонзо с ироничен коментар към Бербатов: Ще му изпратя толкова проблеми, че няма да може да ги прочете

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо направи ироничен коментар по адрес на Димитър Бербатов, който стана съветник по въпросите за младежта и спорта към служебния министър Андрей Гюров. Гонзо отбеляза, че е готов да изпрати толкова много проблеми на Бербатов, че за мандата от два месеца, които има, дори няма да успее да ги прочете.

Гонзо осмя желанието на Бербатов да реши проблемите на българския спорт

"Ще му изпратя толкова проблеми, че за мандата от два месеца, който има, няма да може да ги прочете. Трудим се, борим се всеки ден, за да може да докараме футбола в България на това ниво, за да се гордеят с него всички. Затова правим тези инициативи, но знаем къде са ни проблемите. Те са там, където се изграждат футболистите. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш", каза Георги Иванов.

В сряда вечер Бербатов присъства на церемонията "Спортист на годината", където каза следното: "Държавата ще влезе в интензивна комуникация със спортните федерации. В следващата седмица те ще получат по имейл документ с важни въпроси, касаещ развитието на спорта. Искаме да получим точна и ясна информация какво е положението в момента. Искаме да разберем какви са проблемите, с които се сблъсквате и какви трябва да бъдат решенията."

Припомняме, че Димитър Бербатов и Георги Иванов имаха президентска битка за управлението на Българския футболен съюз през 2024 година, но в крайна сметка клубовете избраха Гонзо.

