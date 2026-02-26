Гонзо се оплака от "тежко наследство" от предното ръководство, от което и той бе част

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо се оплака от тежко наследство във футболната централа, оставено от предното ръководство на Борислав Михайлов. Любопитното е, че самият Иванов бе част от ръководството на Михайлов, след като в последните години изпълняваше функциите на технически директор. Според Гонзо, всички са наясно какви са проблемите в българския футбол, и няма нужда външни хора да им ги посочват.

Гонзо бе част от екипа на Боби Михайлов и сам си завеща тежко наследство

"Държавна подкрепа – боря се две години. Нищо ново не ми казва кметът на Враца. Всички знаем какви са проблемите. Това е тежко наследство, което съм получил от предишното ръководство. Работим по проекти да се подобрят материални бази и стадиони", заяви Георги Иванов след презентацията на компанията Double Pass и старта на съвместното сътрудничество с БФС.

Той отново обърна внимание на това, че пирамидата е обърната наобратно - визирайки това, че се работи масово за професионален футбол и никой не обръща внимание на детско-юношеския футбол. "За нас е важно академиите да се развиват правилно, да захранват националния отбор. Играят прекалено много чужденци, не може да се състави национален отбор на средноевропейско ниво. Обърнали сме пирамидата, детско-юношеският футбол не ни интересува. Националният интерес – никаква заинтересованост", каза Иванов.

Националният отбор е години назад, но и Гонзо е отговорен за това

И допълни: "Националният отбор е процес на години назад". И тук обаче следва да се отбележи, че именно Иванов бе човекът в екипа на Борислав Михайлов, който пряко отговаряше за националните отбори в продължение на няколко години. Стигна се дори до това Гонзо временно да води националния отбор, докато се намери постоянен селекционер.

През 2024 година Иванов обеща да върне България на челни места в световната ранглиста на ФИФА, както и да класира страната ни за Мондиал 2026 - и двете не се случиха, като в момента "лъвовете" са дори по-назад в световната класация спрямо преди две години, а Световното в САЩ дори не бе близо до постигане като цел.

