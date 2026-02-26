"Знам, че се очаква от мен да стана световен шампион, но опитвам да не се възприемам като най-добрия"

Божидар Саръбоюков вече привлече вниманието на световната атлетика към себе си, след като записа феноменален резултат от 8 метра и 45 сантиметра в дългия скок. С това той поведе в световната ранглиста за годината, като води с 6 сантиметра на действащия световен шампион Матия Фурлани. Българският лекоатлет ще атакува световната титла през месец март, когато е Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша.

Божидар Саръбоюков е номер 1 в световната ранглиста, но не се възприема за най-добър

Саръбоюков е наясно, че очакванията към него са изключително високи, а много хора смятат, че той ще стане световен шампион още тази година. Европейският шампион от Апелдорн 2025 обаче се опитва да остане здраво стъпил на земята и да не се възприема за най-добрия в света на дългия скок, тъй като е наясно, че конкуренцията е много голяма и всеки е "гладен" да спечели световното злато.

Саръбоюков остава здраво стъпил на земята преди Световното първенство в Полша

"Гледам да съм здраво стъпил на земята, за да не ми изиграе това лоша шега за Световното първенство. Много добре знам какви са очакванията на хората, не съм сляп, виждам какво се публикува в социалните мрежи. Знам, че хората очакват от мен да стана световен шампион, но гледам да не се възприемам като най-добрия", заяви Спортист №9 на България пред Actualno.com.

"Фурлани е най-голямата ми конкуренция, защото е млад, надъхан, дори и да има медал от всяко едно първенство, има голям глад да побеждава още и още. Виждам конкуренция и в много други състезатели. Всички, които са там, са способни да скачат над 8.30, 8.40 метра", каза още Саръбоюков, като смята, че Световното първенство в зала дори е по-силно от олимпийски игри, тъй като нормативите са много високи и се събират само най-подготвените скачачи от света.

