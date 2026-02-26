Възрастен мъж падна от тераса

87-годишен мъж почина след като падна от балкон на втория етаж в квартал Сикис в Солун, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал днес, като сСъседи алармирали службите за спешна помощ около 13:30 ч. и парамедиците открили мъжа в безсъзнание на място. Той бил откаран в болница, където е обявен за мъртъв. Полицията разследва обстоятелствата около падането. Все още не се знае дали става въпрос за самоубийство или инцидент.

Подобни инциденти

В България имаше подобен инцидент през август 2025 г. Тогава 80-годишен мъж е паднал от необезопасена тераса и загинал на място в Свищов, съобщи БНТ. Това се случва след прекъснати дейности по програмата за безплатно саниране, заради което в момента 126 семейства живеят в "блок на ужасите" - балконите им са напълно открити и с изрязани парапети от месеци, а при всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения.

През септември миналата година част от балкон се срути в централната част на Ираклион, Крит, съобщиха властите, без данни за пострадали, предаде гръцкото издание Kathimerini. Общинската полиция е била незабавно уведомена и е отцепила района, а инженери от отдела за градско планиране са извършили оглед. Срутването е станало върху частен имот.

Същия месец имаше инцидент с падане от терасата в Италия. Петгодишно момче падна от балкон в италианския град Торино, докато си играело. Състоянието му е тежко, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Що се отнася до причината за падането, очевидно е липсвала метална пръчка от парапета на балкона. ОЩЕ: Паднало от терасата: Петгодишно дете е в тежко състояние