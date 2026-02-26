Спорт:

Възрастен мъж падна от тераса

26 февруари 2026, 17:50 часа 250 прочитания 0 коментара
Възрастен мъж падна от тераса

87-годишен мъж почина след като падна от балкон на втория етаж в квартал Сикис в Солун, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал днес, като сСъседи алармирали службите за спешна помощ около 13:30 ч. и парамедиците открили мъжа в безсъзнание на място. Той бил откаран в болница, където е обявен за мъртъв. Полицията разследва обстоятелствата около падането. Все още не се знае дали става въпрос за самоубийство или инцидент. 

Подобни инциденти

В България имаше подобен инцидент през август 2025 г. Тогава 80-годишен мъж е паднал от необезопасена тераса и загинал на място в Свищов, съобщи БНТ. Това се случва след прекъснати дейности по програмата за безплатно саниране, заради което в момента 126 семейства живеят в "блок на ужасите" - балконите им са напълно открити и с изрязани парапети от месеци, а при всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения.

През септември миналата година част от балкон се срути в централната част на Ираклион, Крит, съобщиха властите, без данни за пострадали, предаде гръцкото издание Kathimerini. Общинската полиция е била незабавно уведомена и е отцепила района, а инженери от отдела за градско планиране са извършили оглед. Срутването е станало върху частен имот. 

Същия месец имаше инцидент с падане от терасата в Италия. Петгодишно момче падна от балкон в италианския град Торино, докато си играело. Състоянието му е тежко, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Що се отнася до причината за падането, очевидно е липсвала метална пръчка от парапета на балкона. ОЩЕ: Паднало от терасата: Петгодишно дете е в тежко състояние

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция инцидент възрастен мъж тераса
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес