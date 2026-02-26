Международният съюз по биатлон с голямо признание към Лора Христова

Международният съюз по биатлон направи голямо признание към младата ни надежда Лора Христова след спечеления бронзов медал от Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина. От международната централа номинираха Христова за най-изненадващо представяне на Олимпиадата, като останалите номинирани са чехкинята Тереза Воборнико, датчанката Ане де Беше, както и мъжката щафета на Финландия.

Анкетата се провежда във Фейсбук страницата на Международния съюз по биатлон, където феновете могат да гласуват чрез реакции. Гласуването ще продължи до 19:00 часа българско време днес, като за момента българката е убидетелен лидер във вота на феновете.

It's time for the last Olympic vote. This time we want to know who was your surprise of the Games! 🎉 Vote by reacting with the emoji - you have until Thursday 18 CET ⏰ Публикувахте от Biathlonworld в Сряда, 25 февруари 2026 г.

Припомняме, че Христова не само спечели бронзов медал на 15 км индивидиуално, но и записа 7-мо място в преследването, 11-то място в спринта,, а в масовия старт бе в топ 3 до последната стрелба, а накрая финишира 14-та. Лора Христова бе и знаменосец на България на церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Иначе сезонът за Лора Христова продължава, като тя ще се състезава на още няколко старта за Световната купа по биатлон. Тя все още няма медал от състезание от такъв форум. Миналата година Милена Тодорова влезе на два пъти в топ 3 на стартове от Световната купа.

