Заради Русия и Украйна: САЩ пак удължиха срока за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

Съединените щати са забавили продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", за да окажат натиск върху Русия в мирните преговори за Украйна, твърди Reuters, позовавайки се на четири източника, запознати с дискусиите. На 26 февруари американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство ще удължи крайния срок от 28 февруари до 1 април за сключване на сделките по продажба на чуждестранните активи на компанията, показва документ на OFAC, прегледан от информационната агенция.

Следващият кръг от преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

Още: Собственикът на "Лукойл Нефтохим" дава България на арбитражен съд

Вече имаше три удължавания

OFAC вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да преговарят с "Лукойл" за активите на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции на петролния гигант и на друга голяма петролна руска компания - "Роснефт" - през октомври 2025 г.

Американски официален представител заявява пред Reuters, че Министерството на финансите е удължило крайния срок, за да „улесни продължаващите преговори с "Лукойл4 и да се постигне споразумение, което подкрепя усилията на президента (Доналд) Тръмп да лиши Русия от приходите, необходими за поддържане на военната ѝ машина и за постигане на мир".

Снимка: БГНЕС

Всяка сделка изисква "Лукойл" да не получава предварителна стойност и всички постъпления от продажбата да бъдат депозирани в сметка, където парите са замразени и подлежат на юрисдикцията на САЩ, посочва официалният представител.

Продажбата все още може да бъде сключена независимо от мирното споразумение, казва отделен източник, запознат с въпроса.

Още: Удвояване на производството, ако "Лукойл" продаде: Прогноза на министър

Кандидатите

Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на "Лукойл", който включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия.

Наскоро се разбра, че подкрепяната от Саудитска Арабия компания Midad Energy е подписала споразумение за придобиване на чуждестранните активи на руския енергиен гигант. Това е станало в ожесточена конкуренция с други компании, включително гиганта в областта на частния капитал Carlyle Group ("Карлайл Груп"), постигнал наскоро споразумение за покупка на по-голямата част от международните активи на "Лукойл".

Още: Обрат: Появи се купувач на "Лукойл" и от Саудитска Арабия