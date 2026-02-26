Правителството на Гюров:

Заради Русия и Украйна: САЩ пак удължиха срока за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

26 февруари 2026, 18:07 часа 306 прочитания 0 коментара
Заради Русия и Украйна: САЩ пак удължиха срока за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

Съединените щати са забавили продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", за да окажат натиск върху Русия в мирните преговори за Украйна, твърди Reuters, позовавайки се на четири източника, запознати с дискусиите. На 26 февруари американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство ще удължи крайния срок от 28 февруари до 1 април за сключване на сделките по продажба на чуждестранните активи на компанията, показва документ на OFAC, прегледан от информационната агенция.

Следващият кръг от преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

Още: Собственикът на "Лукойл Нефтохим" дава България на арбитражен съд

Вече имаше три удължавания

OFAC вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да преговарят с "Лукойл" за активите на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции на петролния гигант и на друга голяма петролна руска компания - "Роснефт" - през октомври 2025 г.

Американски официален представител заявява пред Reuters, че Министерството на финансите е удължило крайния срок, за да „улесни продължаващите преговори с "Лукойл4 и да се постигне споразумение, което подкрепя усилията на президента (Доналд) Тръмп да лиши Русия от приходите, необходими за поддържане на военната ѝ машина и за постигане на мир".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Всяка сделка изисква "Лукойл" да не получава предварителна стойност и всички постъпления от продажбата да бъдат депозирани в сметка, където парите са замразени и подлежат на юрисдикцията на САЩ, посочва официалният представител.

Продажбата все още може да бъде сключена независимо от мирното споразумение, казва отделен източник, запознат с въпроса.

Още: Удвояване на производството, ако "Лукойл" продаде: Прогноза на министър

Кандидатите

Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на "Лукойл", който включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия.

Наскоро се разбра, че подкрепяната от Саудитска Арабия компания Midad Energy е подписала споразумение за придобиване на чуждестранните активи на руския енергиен гигант. Това е станало в ожесточена конкуренция с други компании, включително гиганта в областта на частния капитал Carlyle Group ("Карлайл Груп"), постигнал наскоро споразумение за покупка на по-голямата част от международните активи на "Лукойл".

Още: Обрат: Появи се купувач на "Лукойл" и от Саудитска Арабия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Русия САЩ Лукойл Лукойл Нефтохим война Украйна санкции Русия мир Украйна
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес