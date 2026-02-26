Спорт:

Европейският шампион на България, който е номер 1 в света на леката атлетика (ВИДЕО)

26 февруари 2026, 16:05 часа 248 прочитания 0 коментара

България може да се гордее, че има водач в световната ранглиста за годината в леката атлетика! Това е Божидар Саръбоюков, който даде най-добър резултат в света от началото на новия сезон. Българинът скочи феноменалните 8 метра и 45 сантиметра на състезание в Белград, с което направи нова корекция на националния рекорд, след като преди това пък скочи 8 метра и 39 сантиметра на турнир в Метц.

Божидар Саръбоюков оглавява световната ранглиста за сезона в дългия скок

Националният рекорд в дългия скок стоеше непокътнат повече от 30 години, като бе притежание на един бивш европейски шампион, който днес работи в ЦСКА. Саръбоюков, който също стана европейски шампион на България в Апелдорн през 2025 година, сега успя да бие националния рекорд и даде много сериозна заявка за предстоящото Световно първенство в зала през месец март.

Божидар Саръбоюков

Национален рекорд и сериозна заявка за историческа световна титла

Божидар Саръбоюков води световната ранглиста за годината в дългия скок при мъжете с 8.45 метра, като оставя зад себе си действащия световен шампион и олимпийски медалист Матия Фурлани от Италия, който има 8.39 метра за сезона. Само още един атлет - Жерсон Балде, е успявал да скочи над 8 метра и 30 сантиметра през този сезон в световен мащаб, като дори двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу все още е под тази граница.

С най-добрия си резултат в света Саръбоюков е сред фаворитите и за световната титла, а такъв триумф би бил исторически за България, тъй като страната ни никога не е печелила световно злато за мъже в дългия скок. За да разкаже повече за невероятния си старт на сезон 2026, Божидар Саръбоюков даде обширно интервю пред Actualno.com, което може да гледате и в YouTube. 

Божидар Саръбоюков

Иначе сега за Божидар предстои участие и на Националния шампионат по лека атлетика в зала в София, където е заявен за три дисциплини - дълъг скок, троен скок и висок скок, а там целта му е да се забавлява, за да разтовари от натоварената година. Неговият глад за успехи обаче е огромен - и това се видя и на Балканския шампионат в Белград преди няколко дни, където отново записа резултат над 8 метра и 40 сантиметра, за да победи двукратния олимпийски шампион Тентоглу.

Какво разказа Божидар Саръбоюков - гледайте във видеото:

Стефан Йорданов
