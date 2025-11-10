Бомба за имунитета: Какво е пчелен хляб и как се яде?

Пчелният хляб или перга е най-висококачественият продукт, който това ценно насекомо си прави и оставя за зимата.

Пергата всъщност е ферментирал прашец, запечатан в пчелна пита, съдържа невероятно количество витамини и минерали и е най-добрият спътник за силен имунитет, когато настъпят студените дни, пише Sensa.

Чували ли сте някога за пчелен хляб? Не, това не са сладкиши, приготвени от брашно, което пчелите правят. Всъщност, това е един от най-ценните пчелни продукти , които тези насекоми произвеждат за себе си , но може да бъде и изключително полезен за хората. Всъщност, пчелният хляб или перга е най-качественият материал, който може да се получи от кошера, защото представлява „храната, която пчелата си прави“.

Какво е пчелен хляб?

Пчелният хляб е по същество ферментирал цветен прашец , който пчелите събират от цветята и поставят в килийките на питата, заедно с меда . Съхранява се в херметически затворен контейнер. Експертите казват, че „пчелите дъвчат цветния прашец, като го овлажняват обилно със слюнка. Тази слюнка кара цветния прашец да ферментира, обогатявайки го с ензими, въглехидрати и витамини, които не се намират в оригиналния цветен прашец“.

И така, пчелният хляб е цветен прашец, претърпял млечнокисела ферментация, консервиран със смес от мед и ензими и затворен в пити . Пчеларите го наричат ​​„меден хляб“ заради особеното му значение както за пчелите, така и за хората. Нещо повече, вкусът му наистина наподобява ръжен хляб, смесен с мед. Пчелите го съхраняват за зимните си хранителни запаси, откъдето идва и името „пчелен хляб“.

Цветният прашец, преминал през тази обработка, може да се съхранява непроменен в кошера дълго време, докато цветният прашец губи по-голямата част от ензимите и витамините си само след седем дни съхранение. Освен това, хлябът се усвоява лесно от живите организми.

Най-доброто време за събиране на пчелен хляб

Най-добре е да се събира пчелен хляб през пролетта, защото по това време пчелите складират големи количества мед и не го използват целия. Събирането на реколтата обаче трябва да приключи в средата на лятото, защото пчелният хляб, като източник на протеини, е необходим на самите пчели, за да се подготвят за зимата. Пресен пчелен хляб е най-добре да се купува през лятото и есента.

Полезни свойства на пчелния хляб

Растителният прашец съдържа мазнини, протеини, въглехидрати и основни микроелементи като калций, фосфор, магнезий , цинк, манган, хром, йод и особено калий, както и желязо, мед и кобалт.

Цветният прашец съдържа още витамини от група В, витамини E, C, D, P, PP и K, както и каротеноиди - провитамин А, който е 20 пъти по-изобилен в цветния прашец, отколкото в морковите.

Съдържа и вещества с антибактериални свойства

Цветният прашец съдържа много фенолни съединения, които имат важни свойства за организма - антисклеротични, противовъзпалителни, антиоксидантни, диуретични, холеретични и противотуморни.

Какви са ползите от пчелния хляб?

Пчелният хляб се счита за един от най-полезните пчелни продукти . Препаратите, приготвени от него, се използват като помощни средства за възстановяване на нормалните функции на много системи в организма, функциите на мозъка и нервната система, подобрява чревната микрофлора и регулира тяхната функция, стимулира имунната система, укрепва организма, повишава умствената и физическата работоспособност и насърчава възстановяването им по време на умора, дори действа като афродизиак...

Всеки, който иска да регулира жизненоважни вътрешни процеси в организма, да се бори с умората и да подобри качеството на живот, трябва да включи пчелен хляб в диетата си. Той е особено важен за развитието на силна имунна система при децата.

Най-често се приема като здравословна закуска .

За бързо възстановяване от умора, приемайте от 1/3 до 1 чаена лъжичка пчелен хляб 3 пъти на ден.

Като средство за укрепване на имунитета, приемайте по 1/2 до 1/2 чаена лъжичка 2-3 пъти на ден.

Продуктът може да причини и алергии, така че хората с алергии трябва да го използват с повишено внимание.