Експерт: Защо НЕ трябва да оправяте леглото си веднага след събуждане

Въпреки че често се казва, че трябва да си оправяме леглото сутрин , след като се събудим, и че това е един от начините да си създадем позитивни навици, ако оправим леглото веднага щом се събудим, можем да го изцапаме още повече.

Експертите казват, че не бива да правите това, което може да ви изненада.

Нормално е да се потите през нощта, което води до натрупване на влага по чаршафите и възглавниците. Когато оправяте леглото си веднага, не давате време на чаршафите да се проветрят.

Още: Отложете кафето и започнете деня правилно – ето как

Можете да оправите леглото и да изправите чаршафите, за да изглежда по-подредено, но в никакъв случай не го покривайте, тъй като по този начин бактериите ще продължат да се събират.

Направете тези 5 неща веднага след събуждане и ще бъдете щастливи през целия ден

„Ако се потите през нощта, влагата ще попие в чаршафите ви, така че трябва да изчакате да изсъхнат, преди да си оправите леглото. Алергени, като например прахови акари и микроби, включително бактерии, виреят в топли и влажни условия“, казва Каролайн Форте от Good Housekeeping.

Още: Пиете кафе само сутрин? Вижте как това влияе на сърцето ви

Не е нужно да променяш сутрешната си рутина твърде много. Просто изчакай малко. Изпий си кафе и след това оправи чаршафите.

„Изтръскайте завивките и възглавниците. След това, за около 30 минути до час, се посветете на оправянето на леглото си. Оправянето на леглото всеки ден е важна стъпка за поддържане на дома ви организиран и подреден и е добър навик, който да си създадете“, добавя тя.

Още: Защо в много култури пият по 1 чаша топла вода сутрин

След като се събудите, отворете прозорец или поне вратата на стаята си, за да може въздухът да циркулира. Въпреки че много експерти вече са предупредили за това, д-р Робърт Рей наскоро сподели този съвет.

„Ако си оправите леглото рано сутрин, ще уловите акарите, които са се събрали през нощта. Тези микроскопични хищници, с размер по-малък от милиметър, се хранят с човешка кожа и живеят във влажна среда. Когато спим през нощта, телата ни се затоплят и се потят, което ги прави основни мишени за тези атаки. А след това оставят след себе си секрети, които могат да предизвикат алергии и астма. Така че, ако си оправите леглото рано сутрин, ще уловите цялата тази влага и ще осигурите приятен дом за милиони микроорганизми“, каза той.

Сутрешната рутина, която може да ви осигури живот до 100 години

„Вместо това го оставете непокрито поне за кратко време, за да може въздухът да циркулира и, ако е възможно, слънчевата светлина да достигне до него. Това ще помогне на акарите да се дехидратират и да умрат“, добави д-р Рей.

Не бива да забравяте и за почистването на матрака. Използвайте прахосмукачка с приставка за тапицерия и парочистачка, за да унищожите ефективно акарите