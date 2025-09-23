Фройд: Хората могат да се защитят от нападение, но са безсилни срещу комплимент

Фройд с право може да бъде наречен най-влиятелният интелектуален законодател на своето време. Неговото творение на психоанализата е едновременно теория на човешката психика, терапия за облекчаване на нейните болести и оптика за интерпретация на културата и обществото. Въпреки многократните критики , опитите за опровержение и квалификациите на работата на Фройд, нейното влияние остава силно и след смъртта му и в области, далеч от психологията , както е тясно дефинирана. Ако, както американски социолог...Филип Рийф някога е твърдял, че „психологическият човек“ е заменил по-ранни понятия като политически, религиозен или икономически човек като доминиращ образ за себе си на 20-ти век, това до голяма степен се дължи на силата на визията на Фройд и привидната неизчерпаемост на интелектуалното наследство , което той е оставил след себе си.

Зигмунд Фройд е вярвал, че знае повече за човешкия мозък, отколкото някой би искал да признае. Ето някои от неговите „сурови истини“:

1. Целта на живота е смъртта.

Човек, който е наясно с този съвет, ще прояви смелост. Най-важното е да разбере смъртта.

2. Две неща помагат за поддържане на здравето: любовта към живота и любовта към работата.

Само защото ще умрем, не означава, че не трябва да живеем най-добрия си живот. Работата ни може или да ни направи по-добър, или да го съсипе. Това, което правим, е много важно, защото изгражда характера ни.

3. Силата ни се крие в слабостта ни.

Враговете могат да ни унищожат само като експлоатират слабостите ни. Ако някой приеме недостатъците си, другите няма да имат оръжия, с които да ни унищожат. Ще станем по-силни, ако приемем всичките си слабости и недостатъци.

4. Това, което смятаме за любов, не е любов, а либидо. Няма нищо общо с истинската любов.

Изпитайте любовта си: Представете си колко болка може да ви причини любимият ви човек. Ако сте готови да останете с него/нея дори след това, тогава това е истинската любов.

5. Хората са много по-морални, отколкото си мислят, и много по-морални, отколкото могат да си представят.

Всеки избира свой собствен път в живота. Какъвто и път да изберете, не критикувайте другите, защото това е по-морално от всичко друго.

6. Сънищата са пътят към подсъзнанието.

Фройд е първият, който разбира значението на сънищата и започва да ги използва в терапията. В края на краищата, това е единственият начин да разберем какво ни тревожи.

7. Нервността е неспособността да се понася несигурността.

Нашата тревожност от несигурността е едно от най-трудните чувства. Но всеки реагира на нея по различен начин.

8. Хората могат да се защитят от атака, но са безсилни срещу комплимент.

Повечето от нас не могат да понасят критика и почти всички трудно приемаме комплименти.

9. За да разбереш една жена, трябва да превърнеш лабиринта в права линия.

Може би причината е, че мъжете са предсказуеми.