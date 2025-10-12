Хавлиите ще станат пухкави и меки след пране: Лесен метод, който винаги работи

Понякога дори скъпите омекотители не помагат - дори след употребата им хавлиите са твърди и груби на допир. Но няколко прости домашни средства, които има във всеки дом, ще помогнат кърпите да станат меки и приятни на допир. За да запазите кърпите меки и пухкави след пране, следвайте тези стъпки.

Как да запазите кърпите пухкави и меки

Поставете специална топка за пране в барабана на пералнята , заредете кърпите и добавете 1 чаена лъжичка сода бикарбонат - това ще омекоти водата. Добавете половин чаша 9% оцет в отделението за омекотител - това ще направи тъканта мека и ще премахне миризмата на мухъл. Изсипете гел за пране (не прах!) в съответното отделение. Задайте режим на пране на 40-60 градуса.

След изпиране по този начин, кърпите ви ще останат меки, деликатни, свежи и много приятни на допир — и няма да ви трябват скъпи химикали за постигане на този резултат.

Още народни рецепти за меки и пухкави хавлии

Сол. Тази естествена съставка ефективно омекотява всякакъв вид тъкани. Можете да използвате обикновена готварска сол или да закупите специална смес за употреба в перални машини. Просто изсипете малко количество в отделението за перилен препарат на машината и пуснете обичайния цикъл на пране. Можете също да приготвите разтвор от 3 супени лъжици сол и перилен препарат и да го изсипете директно в барабана с прането. След изпиране изплакнете дрехите обилно и ги подсушете добре – отличните резултати са гарантирани.

Оцет. За омекотяване на текстил, изсипете 0,5 чаши 9% разтвор на оцет в отделението за омекотител. Оцетът не само помага за възстановяване на мекотата на тъканите, но и помага за премахване на миризми и бактерии.

Сода бикарбонат. Този продукт е отличен за борба с твърдата вода и грубите влакна на кърпите. Само няколко супени лъжици сода бикарбонат, добавени в барабана на пералнята, ще възстановят красивата пухкавост на вашите чаршафи.

Оцет и сода бикарбонат. Изсипете 9% разтвор на оцет в отделението за омекотител и добавете половин чаша сода бикарбонат в барабана на пералнята. Това не само възстановява първоначалната плътност на дрехите, но и премахва петна, неприятни миризми и вредни бактерии.

Ако кърпите са по-стари и груби на допир, необходимо е да ги третирате преди пране Пригответе разтвор от 2 супени лъжици сол и 5 литра топла вода. Накиснете кърпите в разтвора за 30-60 минути. След това изперете кърпите в пералнята на обикновен цикъл.

На колко градуса се перат хавлии, за да ухаят хубаво?