Холанд унищожи рекорд на Роналдо, а Ман Сити вече е лидер във Висшата лига!

Английският гранд Манчестър Сити постигна категорична победа над Уест Хям с 3:0 като домакин в среща от 17-ия кръг на Висшата лига. "Гражданите" временно оглавиха класирането, изпреварвайки Арсенал, който по-късно гостува на Евертън. А Ерлинг Холанд отбеляза две от попаденията в мача, за да унищожи личния рекорд на Кристиано Роналдо за брой голове в елитното първенство на Англия.

Холанд откри резултата още в петата минута, а в 19-ата Тижани Райндерс удвои, и то след асистенция на норвежкия нападател. В средата на второто полувреме Холанд вкара още един гол, като по този начин стигна до гол номер 104 във Висшата лига след едва 114 мача. Така той изпревари Роналдо, който има 103 гола във Висшата лига в 236 мача, или със 122 мача повече от тези на Холанд.

Холанд вече има 19 гола във Висшата лига за сезона след 17 мача, като е убедителен лидер за "Златната обувка". Иначе норвежецът има 25 гола в 23 мача от началото на сезона във всички турнири. Сити влезе в серия от седем поредни победи във всички турнири, като в момента има 37 точки във Висшата лига - с пункт пред Арсенал. Уест Хям е 18-ти с 13 точки. За Сити предстои гостуване на Нотингам, а Уест Хям ще домакинства на Фулъм.

